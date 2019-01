Via della Pace, in corso la pulizia dei tombini Operai al lavoro per prevenire disagi

GROSSETO – Pulizia dei tombini in via della Pace. Sono in corso in queste ore le opere portate avanti dalla ditta incaricata dal Servizio manutenzioni del Comune di Grosseto. Dopo gli interventi in parte di via Orcagna e nelle vie Porto Cosano, via Cere, via Pakistan, adesso è la volta di via della Pace, su entrambi i lati della strada.

La manutenzione andrà avanti poi in altre arterie del territorio comunale, accogliendo le segnalazioni dei cittadini valutate dai tecnici del municipio.

“Questo intervento di manutenzione – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale – rientra nel piano d’azione che sta riguardando molte strade della città anche sulla base delle indicazioni che, attraverso i vari canali che abbiamo a disposizione (dalle applicazioni fino alle e-mail), arrivano ai nostri uffici. Prima di via della Pace già altre vie sono state interessate proprio in queste settimane dallo stesso tipo di operazione ed altre lo saranno sempre nei prossimi giorni”.