Strisce cancellate e segnaletica inesistente: «Abbiamo rischiato di essere investiti»

FOLLONICA – Un incidente sfiorato all’ultimo momento in via Massetana è il motivo di una segnalazione arrivata alla nostra redazione. «L’altra sera – un nostro lettore ci racconta l’episodio – stavo attraversando via Massetana insieme a mio padre e il nostro cane, all’altezza del supermercato. Eravamo sulle strisce pedonali, ma era già buio».

Il nostro lettore racconta che una macchina, proveniente dal centro, in direzione Massa Marittima, si stava avvicinando ad alta velocità e solo all’ultimo momento il conducente si è accorto della presenza dei pedoni che, d’istinto, si erano già spostati al volo.

«Mi si è gelato il sangue – dice – e il giorno dopo sono voluto tornare sul posto per capire meglio. L’attraversamento pedonale in quel punto è completamente sbiadito, di notte è impossibile vedere le strisce. Inoltre manca anche la segnaletica verticale, non solo in quel punto ma su tutta la via in cui si trovano diverse strisce pedonali. Vorrei segnalare questo episodio – conclude -, fortunatamente a lieto fine, perché è un tratto di strada molto pericoloso per i pedoni, non da ultimo a causa dell’elevata velocità delle macchine in transito. Fate attenzione».