Scuola dell’infanzia comunale: aperte le iscrizioni

GROSSETO – A partire dalla giornata di oggi, lunedi 28 gennaio, è possibile presentare la domanda per aderire al bando per le ammissioni alle scuole dell’infanzia comunale, per il prossimo anno scolastico 2019/2020.

“Come amministrazione ci impegniamo a promuovere e a mettere a disposizione dei cittadini e delle famiglie dei servizi scolastici di qualità, garantendo un’ampia offerta formativa e strutture comunali per l’infanzia sempre migliori – sottolineano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Chiara Veltroni -. Il bando come ogni anno si rivolge alle famiglie dei bambini dai tre ai sei anni e si inscrive nel piano che comprende numerose iniziative orientate al mantenimento in essere e all’accrescimento qualitativo e quantitativo delle strutture scolastiche, ad ogni livello. Tutte le iniziative sono volte a migliorare la vivibilità delle nostre scuole e l’esperienza dei bambini, studenti e delle rispettive famiglie”.

Il bando per l’ammissione con la relativa modulistica sono scaricabili sulla home del sito del Comune di Grosseto, precisamente nella sezione “Servizi – Ammissioni scuole dell’infanzia comunali”, oppure possono essere ritirati recandosi agli Uffici Nidi e Scuole dell’Infanzia dei Servizi Educativi, in via Saffi 17/C. L’ufficio sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 12.30 il lunedì, martedì e giovedì, e dalle 15,30 alle 17 il martedì e il giovedì.

La domanda di ammissione può essere presentata personalmente, inviata per mezzo raccomandata A.R., oppure inviata alla casella di posta elettronica del Comune di Grosseto: comune.grosseto@postacert. toscana.it, allegando il documento di identità del dichiarante.

Termine ultimo per presentare la domanda di iscrizione è venerdì 22 febbraio, entro le ore 12.30.

Sono previste delle giornate organizzate per coloro che volessero visitare gli istituti disponibili nel bando d’ammissione. Gli open day previsti hanno in seguenti orari:

Le Margherite di via Giordano: martedì 5, dalle ore 16 alle 18

L’Arcobaleno di via Ungheria: mercoledì 6 febbraio, dalle 16 alle 18

Il Cappellaio Matto di via Fiesole: martedì 19 febbraio, dalle ore 16 alle ore 17,30

Il Folletto a Istia d’Ombrone: giovedì 7 febbraio, dalle 16 alle 18

Baticuore a Batignano: mercoledì 13 febbraio, dalle 16 alle 18

Nelle scuole dell’infanzia di via Ungheria e via Fiesole sarà possibile inserire bambini solo qualora si creassero posti disponibili