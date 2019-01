Ritorno al successo per gli Under 17 del Circolo Pattinatori sul Forte dei Marmi

GROSSETO – Tornano alla vittoria gli Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto Cieloverde che superano 5-2 il Forte dei Marmi con una prestazione convincente. La gara si è praticamente decisa nel primo tempo, con tre segnature nel giro di quattro minuti. Riccardo Bigliazzi ha sbloccato il risultato al 10’31, Blu Burroni ha raddoppiato al 13’45, mentre Alessio Casaburi ha calato il tris al 14’23. Nella ripresa sono arrivati il 4-0 di Burroni e il 5-1 di Alfieri. Con questo successo i ragazzi di Ciupi salgono a 12 punti e scavalcano il Follonica B, battuto (12-3) dal Follonica A.

CIELOVERDE: Bruni, Raffaello Ciupi; Alfieri (1), Blu Burroni (2), Casaburi (1), Leonardo Ciupi, Bigliazzi (1), Casini, Cardi, Tognarini. All. Marco Ciupi.

FORTE DEI MARMI: Taiti, Bazzichi; Dal Porto, Chereches (1), Giovannelli (1), Canci, Tartarini, Cacciaguerra, Garcia, Giuntoli. All. Andrea Biagi.

ARBITRO: Matteo Galoppi.

Pronostico rispettato al Casa Mora nella sfida valida per il campionato Under 15 tra il Cieloverde CP Grosseto e l’Hockey Forte dei Marmi, con gli ospiti, secondi in classifica, vittoriosi per 12-0. Il successo dei versiliesi è stato netto, con le segnature equamente ripartite tra i due tempi. Al Forte sono bastati 36 secondi per passare in vantaggio con la rete di Jacopo Bresciani Nieri. Cacciaguerra ha poi raddoppiato al 3’50. I biancorossi non sono riusciti a reagire dopo che si sono trovati sotto di quattro reti dopo appena 10 minuti.

CIELOVERDE: Masetti, Peruzzi Squarcia; Giusti, Casini, Gemignani, Cardi, Tognarini, Lumi Burroni. All. Marco Zanobi.

FORTE DEI MARMI: Taiti; Giovannelli (2), Gori (4), Lossi, Bresciani Nieri (2), Bianchi (1), Cacciaguerra (3). All. Alessandro Barsi.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Bella prestazione per il Bora Bora Under 11 che tiene bene testa al Sarzana, arrendendosi per 8-0, dopo aver tenuto il risultato sullo 0-0 per dieci minuti ed aver chiuso la prima frazione sul 3-0. Una prova che conferma la crescita dei baby biancorossi seguiti da Alessandro Saitta, Lorenzo Camisoli e Filippo La Spina.

BORA BORA: Croci; Leonardo Balducci, Nicolas Balducci, Turbanti, Betti, Dervishi, Francesco Masetti, Muntean, Dorella. All. Alessandro Saitta.

SARZANA: Yepez; Vanello (4), Cioffi (2), Marcesini, Lagomarsini, Andreoni, Fabbri (2), Tonelli. All. Andrea Peroni.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.