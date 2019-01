Rappresentative provinciali, Allievi e Giovanissimi pronti a sfidare i coetanei di Massa Carrara

GROSSETO – Mercoledì 30 gennaio, dopo gli stage e le amichevoli, per le Rappresentative della Delegazione Provinciale della Figc presieduta da Agide Rossi, Giovanissimi 2005 ed Allievi 2003, è tempo di fare sul serio dato che prendono il via le manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini e valide per il XXXII Trofeo Toscana e VIII Torneo Regionale Marco Orlandi.



Le Rappresentative Provinciali della Figc sono state inserite in un girone a cinque che, oltre ai grossetani, prevede la presenza delle Delegazioni di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con partite di solo andata. Il primo impegno per le Rappresentative Provinciali della Delegazione di Grosseto, presieduta da Agide Rossi e con il selezionatore Pietro Magro è previsto mercoledì prossimo in trasferta contro le Rappresentative della Delegazione di Massa Carrara, con le partite che verranno disputate in contemporanea, con inizio alle 15, gli Allievi sull’impianto sportivo P. Deste di Avenza, mentre i Giovanissimi giocheranno al campo sportivo D. Boni in località Don Bosco a Carrara.

La commissione tecnica della Delegazione ha convocato per la Rappresentativa Giovanissimi 2005 i seguenti calciatori: Diego Cappelli, Francesco Conti, Mattia Solari e Diego Tavarnesi (Sauro Rispescia), Stefano Bodron e Federico Fazzi (Giovanile Amiata), Emanuele Alasia (Invicta Calcio Giovani), Davide Vannini (Massa Valpiana), Riccardo Galeazzi (Orbetello), Gabriele Solari (Argentario), Filippo D’Ovidio, Alessio Gamberi, Hailu Passalacqua e Nicholas Tenci (Grosseto), Jacopo Palazzesi (Paganico), Roberto Sarzilla e Lorenzo Bigliazzi (Albinia), Alessandro Reali (Aurora Pitigliano), Francesco Maruccia (Manciano), Diego Paccagnini (Virtus Maremma).

Questi invece i convocati della Rappresentativa Allievi 2003: Alessandro Vettori, Andrea Barbini, Andrea Calussi e Simone Antongini (Albinia), Adam Angeli (Argentario), Ciro Curcio e Lameck Porciani (Gavorrano), Fabio Gorelli (Massa Valpiana), Gianluca Mazzi e Jacopo Terribile (Nuova Grosseto), Mirco Berti (Paganico), Samuel Mema, Giulio Angiolini, Federico Torti, (Grosseto), Padovan Mathieu Salazar, Samuele Rosini, Luca D’Anzi e Niccolò Verrengia (Sauro Rispescia), Jacopo Bognomini e Petrit Ibraimi (Giovanile Amiata).

Tutti i calciatori convocati devono essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dalla Figc, oltre alle scarpette da gioco per il campo sintetico. Fanno parte inoltre delle rappresentative, oltre al selezionatore Pietro Magro, il responsabile delle Rappresentative, il Delegato Provinciale Agide Rossi, l’accompagnatore ufficiale Manrico Lucchetti, il massaggiatore Federico Rossini, i dirigenti Stefano Nunziatini, Enrico Silli e Franco Ferretti.

Tutti i convocati dovranno trovarsi alle 9 (precise) di mercoledì mattina presso la Delegazione Provinciale Figc in via Canova 13/a, per prendere l’autobus per andare a disputare le gare con le rappresentative della Figc di Massa Carrara.