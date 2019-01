Presidio di Rifondazione alla stazione di Follonica: «Pronta petizione per RFI»

FOLLONICA – Da tempo la stazione di Follonica è sotto l’attenzione del dibattito cittadino per alcune criticità che devono essere migliorate» afferma il circolo follonichese di Rifondazione Comunista che allestirà un banchetto informativo nella mattina di martedì 29 gennaio (dalle 6.30 alle 9.00) all’angolo tra la piazza della stazione e via Golino.

«Durante l’iniziativa i militanti chiederanno ai passanti di firmare una petizione che faremo avere a RFI (Rete ferroviaria italiana), la società che gestisce la nostra stazione, e, per conoscenza, al sindaco Andrea Benini – prosegue la nota di Rifondazione -. In particolare si chiede il miglioramento di tre aspetti: 1. L’apertura della biglietteria nel fine settimana. Il sabato e la domenica la biglietteria è chiusa. E’ vero che il biglietto si può comprare online, ma non tutti gli utenti sono avvezzi all’uso di internet. Quindi, se le macchine automatiche non funzionano, cosa che è successa in passato, come documentato dalla stampa locale, si deve comprare il biglietto sul treno, ma con una maggiorazione di spesa. Inoltre, la biglietteria è utile per chiedere informazioni»

«2. La riapertura dell’ascensore. Da oltre tre mesi l’ascensore non funziona. E la riapertura è prevista per marzo. Vogliamo, in anticipo, avere le garanzie che questa data verrà rispettata. Oggi le persone con disabilità motorie possono richiedere il giorno prima l’intervento del servizio aggiuntivo, però a volte le necessità di partenza sono improvvise e non c’è tempo per pianificare l’intervento speciale. 3. Rispetto per il parcheggio dei portatori di handicap. Troppo spesso chi non ha bisogno lascia il proprio mezzo nel parcheggio speciale per i disabili. Invochiamo il rispetto dei cittadini e, se c’è bisogno, il controllo da parte della Polizia Municipale. E’ una questione di civiltà».