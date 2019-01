Maliseti demolito 17-2, dodicesimo successo consecutivo per il Circolo Pattinatori

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox non fa sconti nemmeno al fanalino Maliseti, travolto, sulla pista di Casa Mora a Castiglione della Pescaia, con un 17-2 che non lascia spazio all’immaginazione. Un bottino tra l’altro reso meno pesante dalle belle parate di Matteo Maggio, in prestito dal Cp Grosseto ai pratesi.

La corazzata di Massimo Mariotti è scesa in campo con la solita aggressività per mettere subito al sicuro il dodicesimo successo consecutivo che, grazie al pareggio tra Viareggio e Camaiore, avvicina ulteriormente la matematica qualificazione per le Final Eight di maggio. Una volta messo al sicuro il risultato, con un chiaro 9-0 alla fine dei primi venticinque minuti, il tecnico maremmano ha dato spazio alla sua panchina, ricevendo grandi soddisfazioni. Il terzo turno di ritorno di serie B è stato infatti caratterizzato dalla doppietta di Alessandro Bardini, che ha trasformato due rigori, e il primo centro di Filipo Rosati. Vicino alla rete anche Federico Angeloni (nella foto di Mimmo Casaburi), che ha disputato i primi otto minuti della sua carriera in serie B. Bravissimo anche Tommaso Bruno, in campo per tutto il secondo tempo. A mettere a posto le cose hanno pensato invece Vecoli, autore della tripletta iniziale nel giro di cinque minuti, prima di chiudere a quota 5 reti; Luigi Brunelli, tornato in pista con tre centri. Tripletta anche per Alessandro Saitta, mentre due le reti di Battaglia.

“L’atteggiamento aggressivo dei ragazzi – dice l’allenatore Massimo Mariotti – ci ha permesso di dare minutaggio ai più giovani. Bardini e Bruni hanno giocato un tempo e tutto è andato alla perfezione. Battendo Follonica e Prato a questo punto possiamo già festeggiare il primo posto. Poi all’A2 si penserà. Gli ostacoli maggiori? Direi le venete e il Molfetta con Marzella in panchina. Dobbiamo intanto a cominciare a pensare ad un impianto per la categoria superiore. Anche Castiglione ha un Palasport polivalente. Per l’A2 va valutato l’impianto di via Lago di Varano”

“La stagione sta andando per il verso giusto – aggiunge il presidente Stefano Osti – Stiamo aspettando la matematica qualificazione al primo posto per disputare un girone delle Final Eight meno pericoloso. E’ indubbio che la serie A2 farebbe da traino per tutto il movimento e avvicinerebbe nuovi bambini a questo sport rinato nel 2008 dopo essere scomparso nel 1988 per la mancanza di una casa”.

I risultati della terza di ritorno: Prato-Sarzana 3-1, Hockey Viareggio-Rotellistica Camaiore 6-6, Edilfox Grosseto-Ecoambiente Maliseti 17-2, Siena-Follonica B 5-4, Follonica AS-Cgc Viareggio 19-3.

La classifica: Edilfox Grosseto 36 punti; H. Viareggio 28; Follonica A 25, Camaiore 23; Siena 19; Prato 18; Sarzana 10; Follonica B 9; Cgc Viareggio 4; Maliseti 3

EDILFOX: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Bardini, Vecoli, Lugli, Rosati, Angeloni, Brunelli, Battaglia. All. Massimo Mariotti.

MALISETI: Maggio; Sangari, Moroni, Capuano, Mugnai, Colzi. All. Mirko Masala.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t. 1’53, 5’27 e 7’03 Vecoli; 8’29 Ale Saitta, 9’12 Battaglia, 15’46 Rosati, 21’50 Lugli, 23’05 Saitta, 23’20 Brunelli. Nel s.t. 0’14 Battaglia, 0’30 Bardini, 1’25 e 4’24 Vecoli, 5’40 Ale Saitta, 5’09 e 7’34 Brunelli, 10’48 Moroni, 15’07 Bardini, 17’37 Capuano.