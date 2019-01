Limitazioni sul gioco d’azzardo in Italia: novità e aspettative

Il governo italiano ha inaugurato il 2019 mettendo in vigore una nuova politica di tassazione sul gioco d’azzardo. In particolare, si tratta di vietare la pubblicità e di aumentare le tasse su alcuni tipi di attività di scommessa.

Nel 2017, in Europa, il mercato italiano delle scommesse online era secondo soltanto a quello del Regno Unito. Adesso, da alcuni dati forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si evince come la crescita del mercato si sia rallentata notevolmente con l’annuncio della nuova regolamentazione.

I più colpiti da questa nuova politica sono gli operatori di casinò online disponibili dall’Italia : per loro, l’aumento delle tasse ammonta al 5% e prende in considerazione il 25% delle entrate. I siti di scommesse online ne risentono un po’ meno, con un incremento delle tasse pari al 2%, sul 24% delle entrate.

L’aumento delle tasse riuscirà a far scendere l’Italia di qualche posizione nella classifica del gioco d’azzardo? In che modo influenzerà i giocatori d’azzardo italiani e le loro possibilità? In questo articolo cercheremo di dare delle risposte a queste domande.

I retroscena dell’aumento delle tasse e del bando sul gioco d’azzardo

Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio dei ministri dal 2018, durante una delle sue interviste ha dichiarato di essere pronto a operare dei tagli importanti sugli sprechi. In questa direzione è stato introdotto il cosiddetto cosiddetto Decreto Dignità , che riguarda soprattutto, ma non esclusivamente, questioni relative all’occupazione (contratti a tempo determinato, rilocazione delle imprese e sicurezza sul lavoro), ma tocca da vicino anche il settore del gioco d’azzardo.

Di Maio è convinto che la nuova politica garantirà una stabilità sociale risolvendo il problema della dipendenza da gioco. La questione ha un certo peso, dato che il numero di persone affette da dipendenza nell’ultimo decennio è addirittura quadruplicato, passando da 100.000 giocatori nel 2007 a quasi 400.000 nel 2017, come riportato in uno studio del CNR. Per contrastare tale dipendenza, il governo ha proibito le pubblicità di gioco d’azzardo su tutti i canali di comunicazione: TV, stampa, internet. Se un’azienda infrange le regole, dovrà pagare almeno 50.000 Euro.

La messa al bando riguarda anche le sponsorizzazione di eventi sportivi. I funzionari del calcio hanno contestato la nuova legge, dato che i club italiani ricevevano annualmente 120 milioni di euro dagli sponsor di gioco d’azzardo e scommesse: colpendo il loro budget, la nuova normativa potrebbe generare un grande svantaggio per le squadre del Paese.

Oltre alle tasse sul gioco d’azzardo e sulle scommesse online, la nuova normativa prevede un aumento delle tasse del 2% per le società di scommessa fisiche e per quelle di sport virtuali, che contribuiranno al bilancio nazionale rispettivamente al 20% e 22% delle loro entrate lorde.

L’ultima categoria di attività di gioco d’azzardo interessata dalla nuova tassazione è quella relativa alle slot machine e alle videolotterie. La tassa per questo tipo di apparecchi vede rispettivamente un 1,35% e un 1,25% di aumento. In più, la nuova legge impone riduzioni sul payout: rispettivamente, 64% e 84%.

Gli effetti del nuovo decreto sul business italiano del gioco d’azzardo

Secondo i dati ufficiali, con la nuova normativa si prevedono 80 milioni di Euro di entrate provenienti dal settore del gioco d’azzardo online e dalle tasse sulle scommesse. A prima vista, sembra una situazione favorevole per le casse del Paese e sfavorevole per tutte le società di gioco d’azzardo. Ma è davvero così?

Riguardo le imprese nazionali, alcune di esse non sopravviveranno: il divieto totale sulla pubblicità significa l’impossibilità, per alcune aziende, di attirare nuovi clienti con mezzi meno “rudimentali” del passaparola.

Quanto agli operatori internazionali presenti nel mercato italiano, una delle più grosse società di gioco d’azzardo del mondo, Playtech, ha già predetto 20-25 millioni di Euro di possibili perdite nelle entrate del 2019, in assenza di alcune contromisure per fronteggiare l’aumento delle tasse. Lo stesso destino attende tanti altri operatori stranieri.

E mentre le società che operano legalmente andranno incontro ad una inevitabile flessione degli introiti, altre non esiteranno ad aggirare la nuova legge, attirando un numero sempre maggiore di giocatori italiani nella loro rete: anche i portavoce del casinò online Leo Vegas spiegano che, in una situazione del genere, a vincere è solo il mercato nero.

Conclusione: quali possibili conseguenze sul bilancio economico e sui giocatori italiani?

Sicuramente i giocatori italiani non saranno felici di vedere ridotti i payout delle loro slot machine, ma avranno pur sempre la possibilità di giocare anche online: probabilmente, moltissimi giocatori si affideranno esclusivamente agli operatori internazionali che continueranno a fornire servizi a chi risiede in Italia.

In queste condizioni, è facile immaginare che il numero di nuovi giocatori potrebbe diminuire nel giro di un paio d’anni.

Tuttavia, nulla vieta ai giocatori compulsivi, quelli che erano affetti da ludopatia già prima del 2019, di continuare a sperperare i propri soldi. Con la differenza che cominceranno a farlo in casinò online privi di licenza ufficiale.

Con il divieto sulle pubblicità, i casinò online nazionali, lungi dall’esperire qualche guadagno, faticheranno a sopravvivere. E se gli operatori del gioco d’azzardo subiranno una estrema riduzione nei loro profitti, le tasse che verseranno saranno relativamente esigue. In queste condizioni, il 5% di imposta non aiuterà a riempire le casse del governo, ma servirà solo a interrompere il flusso di capitale proveniente dal settore del gioco d’azzardo.