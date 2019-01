“Istruzione, formazione e apprendimento permanente degli adulti”. Il convegno a Follonica

FOLLONICA- Il Comune di Follonica, in collaborazione con la Regione Toscana e con il CPIA 1 Grosseto, ha organizzato per venerdì 1 febbraio, a partire dalle ore 9.00 presso la Fonderia 1, il convegno dal titolo “Istruzione, formazione e apprendimento permanente degli adulti”, un incontro per illustrare e discutere dello sviluppo per l’acceso alle opportunità di apprendimento e lavoro.

Il convegno, dedicato appunto alla formazione, si inserisce in un gruppo di tre appuntamenti, il primo dei quali è stato dedicato all’istruzione e si è svolto il 29 ottobre scorso, e l’ultimo, nel quale si parlerà invece di l lavoro, si svolgerà il prossimo 15 marzo..

“Questa giornata di studio – dichiara l’Assessora Barbara Catalani – nasce con l’obiettivo di approfondire alcuni focus specifici sui cambiamenti nell’istruzione degli adulti e la necessità di sviluppare competenze chiave per formare nuove figure professionali più rispondenti alle nuove esigenze della società e del mondo del lavoro”.

“In questo quadro – continua l’Assessora – si propone di costruire un raccordo tra istruzione e formazione in età adulta, le autonomie locali e il mondo del lavoro, valutando la possibilità di dare vita a un Laboratorio Territoriale finalizzato alla rilevazione dei bisogni formativi e alla progettazione di interventi in materia di istruzione e formazione in età adulta”

“Lo scopo fondamentale – conclude la Catalani – è la possibilità di intercettare la domanda di istruzione e di formazione, andando per esempio ad ampliare la percentuale degli adulti diplomati”.

Durante la prima parte dei lavori, coordinati dall’Assessore Barbara Catalani come rappresentante del Comune di Follonica per la Conferenza zonale dell’Istruzione Colline Metallifere, saranno presentati spunti di riflessione e quadri normativi del nostro contesto territoriale che, dopo la pausa per un buffet, si concluderanno intorno alle 14.30 con l’illustrazione della proposta del Laboratorio per la costituzione della Rete di Servizio Territoriale per l’istruzione e formazione degli adulti a cura del CPIA 1 Grosseto.

Di seguito saranno aperti i lavori della tavola rotonda su: “Definire politiche atte a sostenere e incentivare l’istruzione e la formazione degli adulti nella provincia di Grosseto, al fine di specificare ruoli e risorse dei soggetti interessati alla futura Rete Territoriale”, alla quale parteciperanno il sindaco di Follonica Andrea Benini, il presidente della provincia di Grosseto e sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini, Patrizia Martini per il CPIA 1 Grosseto, Daniela Giovannini del Polo Bianciardi di Grosseto, Nunziata Squitieri del Leopoldo II di Lorena, Anna Rita Borelli dell’Istituto Superiore di Follonica, Marta Bartolini dell’Istituto Superiore Lotti di Massa Marittima, Laura Cappuccini del Centro per l’Impiego e Fabrizio Boldrini per la Società della Salute.