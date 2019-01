In due anni 24 milioni di lavori sulle strade provinciali: ecco il quadro

GROSSETO – Sono oltre 24 i milioni di euro che la Provincia di Grosseto è riuscita ad investire negli ultimi due anni, nonostante la situazione di assoluta emergenza nella quale si trovava la viabilità del territorio e l’assenza di risorse sufficienti a garantire la manutenzione ordinaria delle strade.

Gli interventi messi in cantiere, molti dei quali conclusi, vanno dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria, dalla messa in sicurezza, alla segnaletica fino al monitoraggio e hanno interessato la quasi totalità delle zone.

“Siamo consapevoli che la situazione in cui versano molte delle strade del territorio sia ancora critica – commenta Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente della Provincia -: i nostri problemi quotidiani riguardano non solo la carenza di risorse economiche ma anche di quelle del personale tecnico. Addolora profondamente, quindi, ascoltare le indegne strumentalizzazioni urlate dalle opposizioni locali quando utilizzano le vittime delle strada per fare propaganda. La realtà è questa: sull’impegno della Provincia in termini sicurezza parlano le cifre”.

Dal suo insediamento, questa Amministrazione ha lavorato alla realizzazione degli interventi più urgenti su strade e scuole, per eliminare quelle situazioni emergenziali che avrebbero potuto provocare effetti negativi sulla pubblica incolumità e sicurezza. Tuttavia, l’impossibilità di fare una minima attività di programmazione, in mancanza di risorse adeguate assegnate alle Province, ha generato conseguenze già visibili di criticità in termini di sicurezza.

“Il nostro è un grido di dolore in difesa dei cittadini e dell’istituzione, e dei dipendenti provinciali impegnati e esposti nei settori interessati – dichiara il consigliere delegato marco Biagioni –. Tuttavia, ci siamo impegnati per recuperare risorse a vari livelli e da vari soggetti. Un plauso deve andare a quei dipendenti della Provincia che, nelle esiguità totale di risorse, hanno compiuto il miracolo dei 24 milioni di investimenti”.

N. Cod. Int. Amm. ne Descrizione intervento ANNUALITA’ NOTE FINANZIAMENTO 2017/2018