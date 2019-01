Giovanili del Gavorrano, esultano solo gli Allievi interprovinciali col poker al Palazzi

BAGNO DI GAVORRANO – Una vittoria e tre sconfitte per le formazioni giovanili del Gavorrano Real Follonica nello scorso fine settimana.

Inizia con un ko (1-0) l’avventura di Walter Trentini sulla panchina degli Allievi regionali del Gavorrano. I rossoblù hanno giocato pari con il Piombino ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi.

GAVORRANO: Barbanera, Adami, Avenoso, Curcio, Porciani, Cordovani, Chiodo, Haxhini (Toninelli), Carrella, Palmieri (Biagetti), Rubegni. A disposizione: Cacialli, Capitani, Marchionni, Sili, Gesi.

ATL. PIOMBINO:P antani, Tomarchio, Dervishi, Ferrari, Ceccarelli, Martelli, Villani, Neri, Dragaj, Batistoni, Leo. A disposizione: Neri, De Gregorio, Balocchi, Cinelli, Giuntoli. All. Andrea Telesio.

MARCATORI: 68′ Ferrari.

Gli Allievi Interprovinciali passano sul campo del Palazzi Monteverdi al termine di una gara senza storia. I ragazzi di Grossi hanno dominato sbagliando anche molte occasioni.

PALAZZI: Meddeb, Bilanceri, Simour, Diaw, Signorini, Moubarak, Chatibi, Zahri, Parietti, Bulat, Ferrara. All. Massimo Signorini.

GAVORRANO: Cacialli, Caronia, Piscopo (Pazzagli), Tozzini (Russo), Bicocchi (Toninelli), Confortini, Mariotti, Gesi (Catalin), Biagetti (Bloise), Gentili (Centrella), Dargenzio (Ciccotti). All. Luca Grossi.

MARCATORI: 16′ Biagetti, 25′ Dargenzio, 60′ Mariotti, 70′ Catalin.

Sconfitta di misura per i Giovanissimi Regionali sul campo di S.Maria (2-1). I gavorranesi, che sono andati in rete con Mancinelli meritavano per l’impegno e per le occasioni un risultato diverso. La formazione rossoblù: Ioele, Guarino, Chelli, Olivato, Cappellini, Quinzi, Mancinelli, Pagnini, Guidi, Antonini, Madonna; a disposizione Vecchioni. All. Patrizio Marconi.

Al tappeto anche i Giovanissimi provinciali superati (3-1) dal Saurorispescia. Di Mazzei il gol della bandiera per i rossoblù.

Nel fine settimana, invece, i Primi Calci 2011 del Gavorrano e del Real Follonica hanno preso parte alla Coppa Carnevale con Academy Livorno, Cecina Soccer, Pianese, Costa Etrusca. I Primi Calci 2012 del Real hanno invece affrontato nello stesso torneo Chiusdino, Cecina Soccer e Salivoli.