FOLLONICA – Furto al liceo scientifico di via De Gasperi questa notte. I malviventi hanno presso d’assalto e scassinato le macchinette del secondo piano e rubato alcuni computer. Il furto è stato scoperto questa mattina all’ingresso del personale scolastico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, un intervento che ha tardato anche l’ingresso degli studenti. Alcune classi, per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, sono state spostate su altre aule o fatte entrare più tardi. Ancora non sono noti i dettagli del danno e delle dinamiche, i carabinieri sono tutt’ora sul posto.