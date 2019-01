“For my baby”, ecco come ricevere i contributi per i figli appena nati

FOLLONICA – E’ stato pubblicato l’avviso pubblico del progetto “For my baby”, rivolto ai genitori di bambini nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 e iscritti dall’origine all’anagrafe del Comune di Follonica.

Le domande di ammissione al contributo, redatte sull’apposito modello, possono essere presentate entro venerdì 15 marzo 2019 a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, oppure inviate a mezzo raccomandata, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it .

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’avviso pubblico del progetto “For my baby” sulla rete civica www.comune.follonica.gr.it nella sezione servizi socio educativi, dove è reperibile anche l’apposito modello per la domanda.

In alternativa, è possibile rivolgersi agli uffici socio-educativi in Via Roma 47, nei giorni e orari di apertura al pubblico.