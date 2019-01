Controllo di vicinato, il Comune aspetta la Prefettura: «Poi un protocollo d’intesa e azioni concrete»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “L’assemblea elettiva dei nuovi coordinatori dell’associazione controllo di vicinato San Guglielmo che si terrà lunedì 28 gennaio all’interno della sala consiliare Gabriella Lorenzoni è un appuntamento che non rientra sotto l’egida dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia”.

Il sindaco Giancarlo Farnetani, l’assessore Walter Massetti delegato alla frazione di Vetulonia, assieme al comandante della polizia municipale hanno partecipato nel 2015 ad un incontro con un gruppo di cittadini della frazione castiglionese per illustrare le azioni messe in campo dal Comune in tema di sicurezza, illustrando l’implementazione del servizio di videosorveglianza anche su Vetulonia.

Questo è stato l’unico momento di “rapporto collaborativo” intercorso fra l’amministrazione comunale e il coordinatore del gruppo di vicinato San Guglielmo.

“Il Comune di Castiglione della Pescaia è in contatto con la prefettura di Grosseto per la stesura del protocollo di intesa che riguarda il controllo di vicinato e nell’accordo che verrà stipulato saranno definite le linee comuni di azione riguardanti la sicurezza e la prevenzione dei reati impostando un sistema integrato che contiene molte azioni”.

Con questo accordo si potranno adottare, in via sperimentale, modalità operative per l’attuazione del “Controllo di vicinato” e a tal fine ci sarà la necessità della costituzione di un’apposita cabina di regia che sarà operativa presso la Prefettura di Grosseto.