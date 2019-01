Ciclismo, Borzi e Agostini trionfano al trofeo Bastione Cavallerizza su cento partenti

VETULONIA – Sono stati Luciano Borzi e Gianmarco Agostini a vincere il sesto trofeo “Bastione Cavallerizza” gara di ciclismo amatoriale di sessanta chilometri disputata domenica mattina in località Bozzone di Vetulonia.

La manifestazione è stata organizzata dal Team Marathon Bike in collaborazione con la Uisp ciclismo di Grosseto, e patrocinata da Provincia e Comune di Castiglione della Pescaia e supportata dalla banca Tema e Big Mat di Grosseto. La gara era anche valida come seconda prova del “Trofeo d’inverno Uisp” di bici su strada. Due vincitori come detto perché il numero elevato di corridori, con 100 atleti , induceva i giudici a predisporre due partenze per ragioni di sicurezza dei i corridori.

Soddisfazione da parte degli organizzatovi per l’elevato numero di corridori, tra i quali atleti di assoluto valore provenienti da tutto il centro Italia e oltre come nel caso del vincitore Agostini sceso in maremma da Abano Terme in provincia di Padova. Nella prima partenza dopo un giro dei due in programma, Bruno Sanetti del G.s Sanetti Sport forzava l’andatura che produceva la fuga vincente con dentro Diego Giuntoli del Team Stefan , Gianmarco Agostini della Spinace Zaghis, Mario Calagreti dell’Alpin Beltrami Tsa e Alessandro Guidotti del Team Marathon Bike.

Al traguardo la volata vinta dal “Killer” (così viene chiamato), Agostini Gianmarco su Diego Giuntoli. Al terzo posto e primo in categoria, Alessandro Guidotti che la spuntava su Bruno e Mario Calagreti . Nella seconda partenza volata di gruppo con il grossetano di Luciano Borzi del Team Bike Ballero, che bissa la bella vittoria ottenuta nella prima prova del 6 gennaio al “Bastione Maiano”, che vince a braccia alzate davanti Stefano Ferruzzi dell’ Orete Velo Club e al terzo posto, Francesco Cittadini del Team Stefan. Tra le donne l’ha spuntata sulla linea dell’arrivo, Maria Pia Savoca del Sanetti Sport su Elena Macii del Free Bikers Pedale Follonichese, e Chiara Turchi del Ciclo Team San Ginese.

Questo l’ordine dei primi dieci della prima fascia: Gianmarco Agostini, Diego Giuntoli, Alessandro Guidotti, Bruno Sanetti, Mario Calagretti, Marco Solari, Matteo Zingoni, Michele Scalabrelli, Edoardo Pinzi e Lucio Margheriti. Questo l’ordine di arrivo della seconda fascia: Luciano Borzi, Stefano Ferruzzi, Francesco Cittadini, Alessandro Jommarini, Daniele Macchiaroli, Franco Bensi, Franco De santi, Luca Nesti, Biasci Alessandro e Fabrizio Benvenuti. La classifica generale del trofeo vede Luciano Borzi in testa con 34 punti.