Beach tennis, primi tornei di doppio maschile e doppio misto. Partecipanti e vincitori

GROSSETO – Primi tornei di beach tennis nella nuova struttura Uisp Beach Park in viale Europa.

Fabio Nocchi e Carlo Tassi sono i vincitori del torneo di doppio maschile: nove coppie per 18 partecipanti che si sono dati battaglia nei tre campi.

Nei gironi da tre coppie, le migliori che hanno ottenuto il bye arrivando ai quarti sono state quelle composte da Stefano Fiorentini-Federico Zanti e Marco Mazzi-Emiliano Ruschi. Negli ottavi hanno superato il turno Saletti/Fadda su Calzetta/Pacchini per 6-2 e Nocchi/Tassi su Franci/Perosi per 6-2. In semifinale Saletti/Fadda hanno vinto su Fiorentini/Zanti per 6-4 e Nocchi/Tassi hanno battuto Mazzi/Rusci per 6-2. Finalissima che ha visto trionfare la coppia Nocchi/Tassi su Saletti/Fadda per 6-2.



Grande successo per il torneo di doppio misto. Affermazione per la coppia formata da Federico Zanti e Carmelita Sellaroli: quattordici le squadre al via del torneo, tra loro anche alcuni nuovi soci alla loro prima esperienza in una kermesse competitiva.

I quattro gironi in cui sono stati suddivise le coppie hanno visto match intensi: al tabellone di finale sono giunti i tandem più navigati che hanno poi affrontato con impegno e fatica la fase ad eliminazione diretta.

Degne di nota le due semifinali fra Simoni-Guazzi e Perna-Marsili (5-7) e Zanti-Sellaroli e Perosi-Checcacci (7-6). Poi la finale, combattutissima, con un altro tie break vinto (4-7) vda Zanti-Sellaroli.

I tornei sono stati organizzati da Asd Beach Tennis Maremma e Uisp. Per informazioni e prenotazioni della nuova tensostruttura di viale Europa è possibile contattare il 3755670616.