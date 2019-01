Atletica Grosseto, crescono ancora i lanciatori Macchione, Bigazzi e Pittau

GROSSETO – Grandi progressi per i lanciatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, subito in forma all’inizio della stagione. Nella prima fase regionale dei campionati invernali di lanci, a Lucca, i giovani biancorossi si rendono protagonisti di ottimi risultati, nonostante le condizioni climatiche tutt’altro che ideali: pioggia, temperatura vicina allo zero e pedana bagnata.

Alla seconda uscita agonistica dell’anno, tutti riescono a crescere rispetto all’esordio e con misure importanti. Nella gara assoluta si comporta molto bene Matteo Macchione che spedisce il martello a 52.18 per aggiungere più di tre metri al debutto di Ostia (48.73), con la migliore prestazione di sempre nella stagione invernale per il ventenne maremmano e sfiorando il record personale di 52.30 ottenuto nello scorso mese di maggio.

Tra gli allievi, sempre nel martello, brilla il 16enne Lorenzo Bigazzi che arriva a 51.60 con l’attrezzo della categoria superiore, quello juniores da 6 chilogrammi. Un enorme miglioramento in confronto al 46.05 di una settimana fa, con cui diventa ancora più competitivo in campo nazionale. Non è da meno nel disco il coetaneo Matteo Pittau (nella foto), che lancia 35.59 e incrementa di oltre mezzo metro il 35.04 dell’esordio. Notevole la soddisfazione per il gruppo che si allena sotto la guida tecnica di Francesco Angius, in vista dei prossimi impegni stagionali.