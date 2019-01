A febbraio riapre lo sportello Inps Giuntini «Mantenere aperti tutti gli uffici per i servizi»

MASSA MARITTIMA – Lo sportello INPS di Massa Marittima sarà aperto i venerdì 8 e 22 febbraio. Inoltre, entro la fine del mese di febbraio, INPS renderà noto il calendario per l’intero anno 2019. A comunicarlo questa mattina al sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini è stata la stessa direzione provinciale dell’INPS che, attraverso il direttore Carlo Gianni, si è anche scusata per l’errore tecnico che ha impedito la comunicazione preventiva agli utenti della mancata apertura durante il mese di gennaio. Mancata apertura che nell’ultimo anno si è ripetuta troppo spesso e che ha suscitato le forti proteste del sindaco Giuntini per il disagio provocato ai cittadini di Massa Marittima e di tutte le Colline Metallifere.

“La riapertura calendarizzata è un primo risultato su cui vigileremo con attenzione – afferma Marcello Giuntini – la nostra politica è quella di mantenere aperti tutti quegli sportelli che forniscono servizi importanti per la cittadinanza come quello dell’INPS ma anche l’Acquedotto del Fiora e l’Agenzia delle Entrate. A riguardo abbiamo messo tutto l’impegno e continueremo in tal senso per fornire loro spazi idonei affinché – conclude il sindaco – i lavoratori e i tanti cittadini che usufruiscono del servizio possano godere di uffici adeguati alle prestazioni fornite”.