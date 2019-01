14 mila agenti tagliati fuori dal concorsone: i senatori di Forza Italia contro il Governo

GROSSETO – Sarebbero 14.000 gli aspiranti agenti che verrebbero tagliati fuori dal concorsone chiuso a maggio dello scorso anno ed indetto per 1.148 Allievi Agenti di Polizia. A dirlo sono i senatori di Forza Italia Roberto Berardi, Luigi Vitali, Maurizio Gasparri, Andrea Causin, Anna Carmela Minuto, Dario Damiani, Massimo Mallegni, Giuseppe Moles, Barbara Masini e Francesco Battistoni, in una nota congiunta a sostegno degli idonei al concorso.

«A rendere vani gli sforzi dei candidati idonei al concorso interviene un emendamento a firma del Gruppo Lega presentato al decreto semplificazioni n. 135 (Atto del Senato 989), in discussione in queste ore per la conversione in legge. L’emendamento incriminato tratta il tema delle assunzioni nella Polizia di Stato da attuarsi mediante una nuova modalità non prevista dal bando di concorso: l’elenco degli idonei al concorso verrebbe sovvertito gettando nello scompiglio i candidati che al momento della domanda possedevano i requisiti previsti dal bando».

«Dallo scorrimento della graduatoria del concorso verrebbero esclusi tutti gli idonei che hanno compiuto il 26° anno di età e non risultassero in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, non essendo in linea con i nuovi e più stringenti requisiti introdotti dalla normativa sul riordino, tra l’altro sopravvenuto al bando del concorso in oggetto; in atri termini si permette a un soggetto con un voto più basso di avere prevalenza su di un altro, solo perché più giovane o col diploma di scuola secondaria».

«Un attacco al comparto Sicurezza che invece di essere potenziato, sarebbe indebolito nell’unico strumento che consente il reclutamento: la graduatoria. Chiediamo alla maggioranza di Governo di vestire la divisa della ragionevolezza, che faccia prevalere la lex specialis del bando di concorso su un emendamento che presenta profili di incostituzionalità e dagli effetti retroattivi, i quali non farebbero altro che creare un’evidente ingiustizia verso le nuove leve della Polizia di Stato».

Così i