tiromancino: Grosseto è un morto che cammina. Senza immigranti non c’è futuro

La città di Grosseto è un “dead man walking” (morto che cammina ndr). La provincia anche peggio. È così. Inutile edulcorare il concetto, quello demografico in Maremma è il problema per antonomasia. Lo conferma l’articolo ispirato dai dati dell’anagrafe del capoluogo uscito sulla stampa locale mercoledì 9 gennaio, a firma di Enrico Pizzi. La sintesi sta in due cifre: il 2018 si è chiuso con 533 nati (32 non residenti) a fronte di 750 morti.

Non è una novità, peraltro. È così da almeno una decina d’anni ma nessuno ci mette le mani. Per quanto possibile. Il massimo dello sforzo d’immaginazione (malata) consiste nell’autolesionistica e sempre più goffa campagna denigratoria ai danni dei migranti, che edifica nel mondo reale innaturali ostacoli alla loro integrazione in nome di un’astratta e stravagante “italianità”.

Conviene andare per gradi. L’Istat è arrivata a compiere incursioni nella narrativa per far arrivare il messaggio ai duri d’orecchi, evocando un «inverno demografico» dell’Italia. Uno dei tre Paesi più vecchi del mondo insieme a Giappone e Germania. Dove al turbo invecchiamento della popolazione, altra faccia della medaglia della denatalità, hanno dato due risposte diverse: nel Paese del Sol Levante, tradizionalmente isolazionista, puntano sui robot umanoidi per l’assistenza, rinviando il problema. In Germania invece spalancano le porte agli stranieri. Dopo aver preso in carico senza batter ciglio un milione di Curdi nel 2015, nelle prossime settimane il Bundestag approverà una legge per favorire l’ingresso nel Paese di lavoratori extra Ue. Sono infatti 1,2 milioni i posti di lavoro che le imprese tedesche non riescono a coprire per carenza di manodopera qualificata, anche attingendo ai Paesi europei. Grosseto sta in questo quadro di contraddizioni, al pari di tante realtà simili sparse in giro per l’Italia……pardon, per l’Europa.

Tornando all’articolo citato, esso metteva in evidenza che nel 2018 la città di Grosseto ha ricominciato a crescere in termini di residenti – una notizia anch’essa, considerando il trend decrescente degli ultimi anni. Ma il dato quantitativo di per sé dice poco: 82.501 residenti nel 2018 a fronte degli 82.195 dell’anno precedente (+330). Quel che conta è l’analisi qualitativa. A Grosseto gli ultra 65enni (20.387) sono ormai il 25% del totale, mentre i minorenni (12.358) scendono sotto il 15%. Ma soprattutto la crescita di residenti – considerando che il saldo naturale morti/neonati è -217 – viene garantita dall’arrivo in città di 547 nuovi residenti. In definitiva la crescita della popolazione è dovuta prevalentemente all’arrivo di stranieri, quasi esclusivamente maschi. Anche se nel 2018 le donne rimangono complessivamente più degli uomini: 43.054 a 39.477.

Altro dato qualitativamente molto significativo, l’indice di vecchiaia aumenta costantemente dal 2010 al 2017, passando da 173 a 195 ultrasessantacinquenni ogni 100 minori di 14 anni.

Rebus sic stantibus, il problema rimane sempre il solito: quello dell’atteggiamento da tenere nei confronti dell’immigrazione. Che la cosa piaccia o meno. Anche perché all’invecchiamento galoppante della popolazione, corrisponde un tasso di fecondità – numero di figli medio per donna in età fertile – in costante diminuzione da decenni. In tutta Europa.

Considerato che il tasso di fecondità in grado di assicurare il rimpiazzo delle generazioni è di 2,1 figli per donna, e che attualmente in Italia questo tasso è all’1,32 – peggiore in Europa – forse è il caso di smetterla di fare gli “schizzinosi” nei confronti degli stranieri. Se non altro perché ci conviene parecchio e perché, a dire al vero, l’italianità, ammesso sia un valore in sé stessa, non ha proprio niente a che vedere col colore della pelle o con il luogo in cui uno è nato. Oltretutto, anche introducendo sacrosante e necessarie politiche di sostegno alla genitorialità, che però per primi non fanno i cultori della “famiglia tradizionale”, ci vorrebbero decenni per ristabilire un equilibrio generazionale “in purezza etnica” (locuzione ributtante ndr).

I rischi che corriamo dal punto di vista economico e sociale – a Grosseto, in Toscana e in Europa – come hanno spiegato bene in un articolo (su neodemos.info) gli studiosi Corrado Bonifazi e Angela Paparusso, sono che «cambiamenti così rilevanti nella struttura demografica hanno conseguenze importanti e ben note: la sostenibilità del sistema pensionistico e di quello sanitario sono le prime a essere messe a dura prova, ma lo stesso funzionamento del mercato del lavoro, del sistema scolastico e, in generale, di tutti quei meccanismi economici e sociali interessati dal processo di ricambio delle generazioni, subiscono le conseguenze di questo processo. È dagli anni settanta che la fecondità nei paesi europei ha iniziato a scendere al di sotto del livello di sostituzione. Una situazione che negli ultimi decenni ha riguardato, con poche e limitate eccezioni, praticamente tutti i paesi dell’Ue».

Peraltro, diciamocelo, i tentativi di bloccare la cosiddetta “invasione” sono naufragati al pari di sin troppi barconi nel Mediterraneo. Considerato che nell’Unione europea a 15 (più Svizzera e Norvegia) gli stranieri residenti sono passati dai 12,5 milioni del 1975 ai 36,7 milioni nel 2015, crescendo anche durante la crisi. Abolizione della protezione umanitaria, esclusione dai registri anagrafici dei richiedenti asilo, restrizioni del sistema di accoglienza, ostacoli burocratici posti all’acquisizione della cittadinanza e altre amenità simili, da questo punto di vista, sono solo il colpo di coda di chi non ha una visione realistica del futuro che ci attende.

Lo testimonia ciò che è successo negli ultimi trent’anni: dal 1991 ed oggi in Italia il numero di stranieri regolarmente residenti è cresciuto addirittura di 14 volte, passando da 356 mila unità a 5 milioni. Se aggiungiamo il milione e mezzo di naturalizzati arriviamo a 6,5 milioni di persone, che significa quasi l’11% della popolazione.

Quest’anno l’Istat ha certificato che «per la prima volta, il numero dei nuovi nati è sceso sotto quello degli ottantenni (482 mila al 1° gennaio 2018). I bambini nati l’anno scorso in Italia rappresentano meno della metà dei neonati del 1965, con il numero medio di figli per donna crollato da 2,7 a 1,3». (Il Sole 24 Ore, ndr). Nel frattempo il Belpaese ha conquistato la medaglia dei maggiori squilibri demografici all’interno dell’Unione europea. Fanalino di coda alle spalle della Grecia, penultima in classifica.

Concludendo. Tra il 2015 e il 2035 la popolazione in età lavorativa diminuirà in Europa di 49,3 milioni con le migrazioni stabili, e di 64,9 senza migrazioni. In percentuale un calo del 10,8 e del 14,2%. Germania e Italia sono quelli con le perdite maggiori in termini assoluti e relativi: senza alcun apporto migratorio la fascia di popolazione in età di lavoro diminuirà in entrambi i Paesi di circa un quinto, con un calo di 10,8 milioni di persone nel primo caso; di 6,8 nel secondo.

Tanti cari auguri ai teorici della sovranità nazionale e della “purezza della razza”. La storia li ha già superati.