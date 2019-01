Sindacato, elezioni comparto chimici, Ugl: «Noi gli unici a crescere»

SCARLINO – Alle elezioni per il rinnovo delle RSU, la Ugl Chimici elegge due rappresentanti sia in Nuova Solmine, Jacopo Borrani (anche Rls) e Alessio Cerquettini, sia in Venator, Roberto Bocci (anche Rls, il più votato della Ugl in Venator) e Daniele Barometri.

«A nome di tutta la Ugl Chimici esprimo grande soddisfazione per i risultati ottenuti all’interno del Polo industriale Scarlinese – afferma Carlo Banti segretario provinciale Chimici -. Ancora una volta i lavoratori delle due maggiori realtà industriali della nostra provincia, scelgono a rappresentarli la Ugl. Questo è un segnale forte che arriva direttamente dalla base fino alle Direzioni aziendali. In Nuova Solmine abbiamo ottenuto il 39% dei consensi con un incremento dell’ 11% rispetto alle ultime elezioni, portando così da uno a due i rappresentanti UGL».

«La nostra organizzazione sindacale è l’unica ad ottenere questo risultato, mentre tutte le altre perdono voti con percentuali importanti. In Venator, confermiamo i due rappresentanti già eletti alle precedenti elezioni ottenendo il 31% dei voti con un incremento del 4%, che diventa ancora più significativo pensando alle numerose uscite per pensionamenti avute all’interno della Ugl in questi ultimi tre anni».

«Questo è il frutto – commenta Roberto Bocci – di anni di costante impegno all’ interno dello Stabilimento dove continueremo a far sentire la nostra voce per quanto riguarda le scelte che vadano nella direzione della tutela dei tutti i lavoratori».