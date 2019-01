San Miniato bestia nera della Pallavolo Follonica: quarto ko nelle ultime quattro gare

FOLLONICA – San Miniato fa rima con sconfitta per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini. Quasi una maledizione: contro le pisane per le azzurre è arrivato il quarto ko nelle ultime quattro partite, comprese le due disputate nella passata stagione in Serie D e la gara di andata nell’attuale campionato. E anche stavolta la sconfitta è arrivata 3-2 al quinto set.

Un risultato che consente al sestetto follonichese di coach Rossano Rossi di guadagnare comunque un punto e consolidare il quinto posto in classifica (in attesa che le altre squadre disputino il resto delle partite, in programma sabato 2 e domenica 3 febbraio), ma che non cancella il rammarico di aver sprecato l’occasione di fare bottino pieno in un turno sulla carta favorevole. Anche perché le azzurre per ben due volte si sono ritrovate in vantaggio di un set, prima di cedere al quinto.

“Entrambe le squadre hanno giocato bene – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – e c’è poco da rimproverare alle nostre ragazze: abbiamo vinto nettamente i due set che ci hanno portati in vantaggio, ma poi non siamo stati capaci di mantenerlo. E il quinto set come sempre è stato una lotteria: potevamo vincere o perdere, purtroppo è andata male. Contro San Miniato sembra una maledizione. Ma non dobbiamo abbatterci e continuare a lavorare: il nostro campionato resta positivo e perfettamente in linea con gli obiettivi”. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini tornerà in campo domenica 10 febbraio alle 17.30 al palasport di Camaiore contro il Fanball Il Discobolo.

La formazione della Pallavolo Follonica: Basnyk, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Pierozzi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.