Montignoso-Grosseto 0-1, Boccardi gol e la capolista se ne va

GROSSETO – Basta un solo preciso fendente di Boccardi indirizzato al cuore del Montignoso per far volare via il Grifone. Il Grosseto vince di misura, su un campo difficile come quello di Aulla, e stacca di ben 4 lunghezze il Fucecchio, caduto a Castelnuovo, e di 7 punti il Montecatini. Applausi, sorrisi e riconciliazione avvenuta con i tifosi, che tornano in Maremma sulle ali dell’entusiasmo.

Magrini alla sua terza partita, quarta del girone di ritorno per il Grosseto, conferma il 442 a rombo con la solita difesa inserendo la novità Lepri sulla sinistra al posto dello squalificato Sabatini. A centrocampo Fratini davanti alla difesa, con Cretella e Camilli mezze ali e Boccardi nel ruolo di trequartista dietro ad Andreotti e Vanni.

La prima occasione è per i padroni di casa con l’ex Nigiotti, che conclude senza però far paura ai maremmani. Al 5’ gli ospiti reclamano per una spinta su Andreotti, ma l’arbitro lascia correre. Boccardi al 10’ fa le prove generali e al 14’ porta in vantaggio il Grosseto, approfittando di un’incertezza di Frongillo dopo la conclusione di Vanni. Al 23’ lo stesso Vanni deve uscire per una botta all’occhio: al suo posto entra Molinari.

Nella ripresa i biancorossi difendono il vantaggio cercando il raddoppio con lucidità, senza scoprirsi troppo. Alla mezz’ora ci prova Molinari con un colpo di testa, su assist di Pierangioli, ma questa volta Frongillo è attento e blocca. L’occasione per il raddoppio passa a cinque minuti dalla fine sui piedi di Camilli, che a tu per tu con il portiere avversario si fa chiudere lo specchio vanificando il possibile raddoppio. L’ultima occasione della gara arriva a tempo scaduto, con il tiro di Chiaramonti, ma Nunziatini fa sua la sfera e al fischio finale i giocatori possono fare festa davanti ai tifosi maremmani arrivati fino ad Aulla. Seconda vittoria di fila per Magrini, in tre partite, che restituisce tranquillità e morale a tutto l’ambiente, grazie soprattutto a un super Camilli e a un Boccardi sempre più decisivo.

Montignoso-Grosseto 0-1 (0-1)

MONTIGNOSO: Frongillo, Bertelloni (31’ st Tonazzini), Signorini, Ferrari (34’ Geraci), Mussi Man.; Berti (40’ st Mussi Mat.), Piscopo (17’ st Fassone), Lazzarini, Scaramelli, Nigiotti, Chiaramonti. A disposizione: Alberti, Bugliani, Grossi, Barbieri, Dellapina. All. Gassani.

GROSSETO: Nunziatini; Cantore (35’ st Del Nero), Gorelli, Ciolli, Lepri; Cretella, Fratini, Camilli, Boccardi (19’ st Pierangioli); Andreotti (40’ st Luci), Vanni (23’ Molinari). A disposizione: Cipolloni, Pizzuto, Bianchi, Anselmi, Villani. All. Magrini.

Arbitro: Bouabid di Prato (Pignatelli di Viareggio e Corsini di Livorno).

Rete: 14’ Boccardi.

Recupero: 2’-3’