Incendio in un appartamento con dentro tre persone: il palazzo è inagibile

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – C’erano tre persone all’interno di un appartamento che ha preso fuoco in località Pozzignoli, nel comune di Castiglione della Pescaia. Gli occupanti della casa sono fortunatamente riusciti a mettersi in salvo. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. L’appartamento è stato dichiarato momentaneamente inagibile.