Controllo di vicinato: assemblea elettiva per i nuovi coordinatori

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Assemblea elettiva dei nuovi coordinatori nel controllo di vicinato San Guglielmo. L’incontro si svolgerà lunedì 28 gennaio a Castiglione della Pescaia alla presenza del sindaco Giancarlo Farnetani, presso la sala consiliare del comune.

L’assemblea inizierà alle 18.30 e si concluderà alle 19.45, «tutti i cittadini residenti, i commercianti e gli esercenti sono invitati a partecipare – affermano dall’associazione -, sono attivi due info point per iscriversi a Castiglione della Pescaia presso la tabaccheria cartolibreria Roberto Fossati via Turati, presso il Bar a Ponti di Badia e presso il ristorante Leccio moro a Tirli in piazza del Popolo. Il nucleo collabora con il sindaco dal 2015 e presto sarà inserito nel nuovo protocollo d’intesa che sarà firmato dal prefetto della provincia di Grosseto Cinzia Torraco».

Il Controllo di vicinato (Neighbourhood Crime Whatch) “San Guglielmo” di Castiglione della Pescaia è stato costituito e coordinato da Sergio Rubegni che si presenterà dimissionario all’assemblea elettiva.