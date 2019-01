Battuta d’arresto del Gavorrano, la Tuttocuoio prevale di misura e raggiunge la vetta

BAGNO DI GAVORRANO – Battuta d’arresto dopo cinque risultati utili consecutivi per il Gavorrano, superato di misura dalla Tuttocuoio nella ventiquattresima giornata di campionato. Lo 0-1 finale, al Malservisi-Matteini, porta la firma dell’ex Malotti, a segno a inizio ripresa, ma i minerari avevano sia sfiorato il vantaggio per poi, a ripresa inoltrata, mancare di poco il pareggio. Minuti conclusivi concitati, con un recupero che vede ben tre espulsi per i locali per doppie ammonizioni.

Tre punti importanti per i neroverdi, che salgono dal terzo al primo posto agganciando il Ghivizzano, che però si è visto rinviare la sfida con la Sinalunghese e dovrà quindi recuperare. Perde terreno invece il team maremmano, che stava iniziando a intravedere la zona playoff.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Mastino, Berardi, Placido, Bruni, Gomes, Bracciali, Jukic, Conti, Lamioni. A disposizione: Martelli, Costanzo, Fontana, Pardera, Cerretelli, Scognamiglio, Koci, Carlotti, Grifoni. All. Cacitti.

TUTTOCUOIO: Lombardi, Lischi, Bertolucci, Bianciardi, Cascone, Gorzegno, Malotti, Fino, Benericetti, Guidelli, Bellante. A disposizione: Giannangeli, Mazzola, Chiti, Manetti, Patteri, Di Virgilio, Sadotti, Franchi, Di Paola. All. Scardigli.

ARBITRO: Paolucci di Lanciano; assistenti Dell’Orco di Policoro e Signore di Venosa.

MARCATORI: 46′ Malotti.

NOTE: espulsi al 46′ st Bruni e Berardi per doppia ammonizione), al 49′ st Conti per doppia ammonizione; ammoniti Bianciardi, Berardi, Bertolucci, Grifoni e Guidelli.