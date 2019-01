GAVORRANO – Assemblea soci per l’Arcinprogress ieri pomeriggio alla sede del circolo alla Casa del popolo di Bagno di Gavorrano. Numerosa la partecipazione alla conferenza annuale dell’Arci che attualmente conta circa 100 soci. E’ stato un momento di bilanci delle attività che negli ultimi tre anni hanno coinvolto oltre 300 persone partecipanti alle circa 60 iniziative, tra corsi e laboratori, proposte dal circolo. Lo scopo dell’Arci locale è, infatti, quello della socializzazione e relazione tra le persone, offrendo iniziative di educazione permanente rivolte alle persone di tutte le età per favorire il confronto di idee, lo scambio di esperienze e la crescita culturale della comunità.

Sull’ordine del giorno anche l’elezione del nuovo consiglio direttivo e la presentazione dei corsi e dei laboratori dell’università popolare in programma per il 2019, l’attività principale dell’associazione.

Ecco il nuovo consiglio direttivo al completo. I consiglieri confermati sono Leo Barbi, Leonardo Cambri, Daniela Mattioli, Deny Grotti, Sandra Cozzitorto, Monica Gemignani, Carla Mensini, Michela Galeotti, Gemma Lonzi, Stefania Ulivieri e Alessandro Fabbrizzi (presidente). A loro si aggiungono i nuovi consiglieri Maira Benelli, Giulia Sili, Claudio Galdi e Luna Topi.

Durante l’assemblea, alla presenza del sindaco Andrea Biondi e il presidente Arci provinciale Cristian Sensi, sono stati consegnati anche i diplomi ai partecipanti dei corsi e laboratori dell’università popolare del 2018.

Ecco il nuovo programma dei corsi e dei laboratori 2019. I giorni e gli orari sono da intendersi del tutto indicativi e saranno definiti in accordo tra i docenti e gli allievi.

Corsi Università Popolare:

RILEGGERE LA STORIA DEL NOVECENTO

Ideologie, catastrofi, speranze

Docente: Barbara SANDRUCCI

Numero lezioni: 10 x h. 1,5

Giorno: MARTEDI

Inizio: 12 Febbraio

Orario: 17,30 – 19,00

PER ISCRIVERSI: 339-7161684

Quota: 20 € (10 € iscrizione Arcinprogress + 10 € corso)

WORKSHOP DI ERBORISTERIA

Nozioni casalinghe per salute e benessere “al naturale”

Docente: Serena REMI

Numero lezioni: 4 x h. 2,00

Giorno: MERCOLEDI

Inizio: 20 Febbraio

Orario: 17,00 – 19,00 PER ISCRIVERSI: 339-5029594

Quota: 15 (10 € iscrizione Arcinprogress + 5 € corso)

LINGUA INGLESE

Corso intermedio

Docente: Michela GALEOTTI

Numero lezioni: 10 x h. 1,30

Giorno: SABATO

Inizio: 2 Marzo

Orario: 11,00 – 12,30 PER ISCRIVERSI: 339-2277710

Quota: 20 € (10 € iscrizione Arcinprogress + 10 € corso)

CORSO DI PITTURA

Docente: Franco Agresti

Laboratori:

ART – COUNSELING

Docente: Azzurra FABBRIZZI

Giorno: GIOVEDI

Inizio: 7 Febbraio

Orario: 20,30 – 22,00

PER ISCRIVERSI: 328/0299862

Quota: 50 € per 10 lezioni + iscrizione Arcinprogress 10 € e contributo corso 10 €

SCOPO del CORSO:

Grazie alla condivisione gruppale, sarà possibile migliorare la qualità della relazione con sé e con gli altri. Imparando a riconoscere ed utilizzare le risorse e gli strumenti che ognuno ha a disposizione dentro di sé, si potrà incrementare il proprio benessere e sperimentare nuove strategie creative, utili ad affrontare le difficoltà della vita. Il costo è per il pacchetto di 10 lezioni di un’ora e mezzo , da pagare anticipatamente e non rimborsabili se lo studente perde la lezione.

LINGUA TEDESCA (primo livello)

Docente: Inge HAAKE

Giorno: LUNEDI

Inizio: 11 Febbraio

Orario: 18,30—19,30

PER ISCRIVERSI: 370/3207210

inge.haake@alice.it

Quota: 40 € per 10 lezioni + iscrizione Arcinprogress 10 € e contributo corso 10 €

Corso di tedesco per principianti, per arrivare al livello A1 (primo livello elementare secondo il “quadro di riferimento europeo per le lingue”) passo per passo, in pacchetti da 10 ore a volta. In base alle iscrizioni sono possibili anche altri livelli. Il corso è pensato per gruppi di max. 5/7 partecipanti per assicurare un buon apprendimento.

Il costo è per il pacchetto di 10 lezioni di un’ora, da pagare anticipatamente e non rimborsabili se lo studente perde la lezione . In collaborazione con l’associazione Officina Hermes

LINGUA ARABA

Docente: Afaf El Ammar

Giorno: GIOVEDI

Inizio: 14 Febbraio

Orario: 16,00—17,00 PER ISCRIVERSI: 366/2952073

afafelammar@gmail.com

Quota: 40 € per 10 lezioni + iscrizione Arcinprogress 10 € e contributo corso 10 €

Corso di scrittura e lettura della lingua araba con introduzione dell’alfabeto con i rispettivi suoni e simboli ai fini di imparare a leggere e a scrivere parole di uso comune. Il corso, suddiviso in 10 lezioni, è pensato per gruppi di max. 5/7 partecipanti per assicurare un buon apprendimento. Il costo è per il pacchetto di 10 lezioni di un’ora, da pagare anticipatamente e non rimborsabili se lo studente perde la lezione. In collaborazione con l’associazione Officina Hermes

Le iscrizioni termineranno il 10 febbraio. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’associazione tramite mail arcinprogress@libero.it o telefono 347/0840413.