Tre set a zero al Lupi Santa Croce nel recupero: la Pallavolo Follonica vede il quarto posto

FOLLONICA – Successo per 3-0 della Pallavolo Follonica Hotel Parrini sull’Under 21 Lupi Santa Croce nel recupero della quarta giornata del campionato di Serie C e aggancio al quarto posto in classifica nel girone A regionale.

Una partita senza storia a favore del sestetto follonichese di coach Rossano Rossi, che non corre rischi in una partita piena di insidie e regola le avversarie con un netto 3-0. «Siamo stati bravi a conquistare tre punti – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – in una partita che ci ha presentato non poche difficoltà: Paradisi ha giocato con la febbre, Belardi è reduce da un incidente e Zanolla è stata costretta ad uscire per una contrattura. Ci auguriamo che siano tutte recuperabili per la prossima partita, che ci vedrà affrontare la seconda forza del campionato e si annuncia un impegno davvero difficile. Intanto abbiamo guadagnato altri tre punti importantissimi e ci godiamo questo quarto posto in classifica. Ci auguriamo che duri: indipendentemente dall’avversario, scendiamo sempre in campo per vincere e per fare bene».

Non c’è tempo per rifiatare. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo domani sabato 1 dicembre alle 18 contro il Fiora Buggiano secondo in classifica: una gara casalinga che le azzurre giocheranno però a San Vincenzo per l’indisponibilità del Palagolfo.

Pallavolo Follonica Hotel Parrini-Under 21 Lupi Santa Croce 3-0 (25/18; 25/18; 25/19)

Pallavolo Follonica: Basnik, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Paradisi, Parrini, Pierozzi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

Recupero 4a giornata – Serie C girone A:

Pallavolo Follonica–Under 21 Lupi Santa Croce 3-0

Il programma dell’8a giornata – Serie C girone A:

Fanball Il Discobolo–Entomox Peimar Calci

Pallavolo Delfino Pescia–Luca Consani Grosseto

Pallavolo Cascina–Under 21 Lupi Santa Croce

Lupi Estintori San Miniato–Baia del Marinaio Volley Cecina

Errepi Mtk Grosseto–Volley Pantera Lucca

Pallavolo Follonica–Fiora Buggiano

Volley Sei Rose Rosignano–Under 21 Pediatrica Specialist

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 20

Fiora Buggiano 19

Pallavolo Cascina 18

Entomox Peimar Calci 13

Pallavolo Follonica 13

Errepi Mtk Grosseto 13

Volley Pantera Lucca 9

Volley Sei Rose Rosignano 8

Pallavolo Delfino Pescia 8

Lupi Estintori San Miniato 8

U21-Pediatrica Specialist 6

U21-Lupi Santa Croce 4

Luca Consani Grosseto 3

Fanball Il Discobolo 2