Sicurezza del ponte: prove di carico e rilevamenti del drone. Ora la parola agli ingegneri

ORBETELLO – «Eseguite le prove di carico per le operazioni di verifica del ponte sul Magione, sulla strada provinciale 74 Maremmana. Le operazioni, avviate ieri verso alle ore 8,30, si sono concluse alle 17» a farlo sapere una nota della Provincia.

«I tecnici della Istemi, eseguiti i preliminari controlli a ponte scarico – spiega la nota – hanno condotto ben 12 diverse combinazioni di carico finalizzate alla valutazione del massimo abbassamento dell’opera d’arte stradale. Unitamente a questo, a carico massimo, si è condotto un controllo tramite rilievo fotogrammetrico da drone delle condizioni di salute del ponte e dell’eventuale improvvisa formazione di lesioni».

«Sull’esito della prova aspettiamo i risultati dagli ingegneri – commentano il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il consigliere delegato Marco Biagioni – preme comunque sottolineare come questa Amministrazione sia attenta alle esigenze del territorio ed alla sicurezza delle sue infrastrutture. Nonostante le scarse risorse, abbiamo avviato un nostro percorso per capire lo stato di salute di ponti e viadotti. Per il prossimo anno, siamo riusciti a trovare maggiori risorse in bilancio così da poter aumentare il numero di ponti da monitorare».