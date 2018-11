Sfida fra seconde quella fra la Gea in rosa e il Viareggio, Furi: «Giocare con cuore e intelligenza»

GROSSETO – Il campionato di serie C femminile di basket propone per sabato sera alle 18 al Palasport di via Austria una supersfida tra la Sanitaria Ortopedica Grosseto e la Pallacanestro Femminile Viareggio, le formazioni che occupano il secondo posto in classifica, a due punti di distanza dall’imbattuta Pielle Livorno.

Le ragazze di David Furi, reduci da una netta ma poco brillante prestazione contro il Quartiere 5 Firenze hanno l’occasione di dare una svolta alla stagione, potendo contare sul fattore campo. Nalesso e compagne dovranno mettere però in piedi uno spettacolo di prima qualità per proseguire la rincorsa alla capolista. Le due compagini che si sfidano sabato hanno avuto un cammino simile: pur disputando una grande partita hanno infatti perso entrambe l’unico match contro le livornesi della Pielle. Nello scorso fine settimana le viareggine hanno fatto un sol boccone del Don Bosco Figline con 11 punti della grossetana Federica Bonari, da questa stagione in Versilia, dopo aver militato nell’Aurora prima e nella Gea poi.

«Il Viareggio – dice il coach David Furi – già lo scorso anno era una buona squadra, ma quest’anno si è anche rinforzata non solo con la Bonari, ma anche con una ragazza di Lucca. Diciamo che sabato affronteremo una delle papabili ai primi quattro posti nella classifica finale. Sarà un incontro parecchio duro, da giocare con cuore e intelligenza. Sono contento comunque per come si sono allenate le ragazze durante la settimana e questo servirà per affrontare meglio una partita difficile».

L’allenatore biancorosso recupera Bianca Bellocchio e probabile anche il rientro di Eleonora Scurti. Confermata tra le dodici la “rookie” Asia Severini, che ha bisogno di fare esperienza.

Le convocate: Asia Severini, Sofia Bargagli, Francesca Benedetti, Bianca Bellocchio, Chiara Camarri, Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Caterina Mancioppi, Marta Nalesso , Eleonora Scurti, Sarah Tamberi.

I risultati del 5° turno: Sanitaria Gea-Quartiere 5 Firenze 50-38, Galli San Giovanni V.-Pielle Livorno 39-48, Pall. Femm. Viareggio-Don Bosco Figline 57-37, San Miniato-Altopascio 37-46, Pall. Piombino-Baloncesto Firenze 45-54.

Il programma del weekend: Sanitaria Gea-Pallacanestro Femminile Viareggio, Pallacanestro Piombino-Quartiere 5 Firenze, Baloncesto Firenze-San Miniato, Pielle Livorno-SBL Altopascio, Don Bosco Figline-Galli San Giovanni Valdarno.

La classifica: Pielle Livorno 10; Viareggio, Gea Grosseto 8; Galli S.Giovanni Valdarno, Quartiere 5 Firenze 6; Baloncesto, Altopascio 4; Piombino, San Miniato, 2; Figline 0.