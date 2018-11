Serie B, derby di fuoco fra la leader Circolo Pattinatori e la terza Follonica A

GROSSETO – Il campionato di serie B di hockey entra nel vivo con il derby maremmano. Il calendario della settima di andata mette di fronte, sabato alle 18 sulla pista grossetana di via Leoncavallo, Circolo Pattinatori Edilfox e Follonica Hockey A.

Un duello che promette scintille, con gli azzurri di Filippo Guerrieri (terzi in classifica) che, battendo l’Hockey Viareggio, hanno regalato agli imbattuti cugini biancorossi il primato solitario. Per i ragazzi di Massimo Mariotti, che stanno viaggiando ormai a pieno regime, un impegno probante, che arriva ad una settima dalla trasferta di Viareggio, che potrebbe servire, se conclusa vittoriosamente, a mettere un’ipoteca su uno dei primi due posti del girone, che garantiscono l’accesso alla Final Eight per la serie A2.

Andrea Gemignani e compagni in questo derby maremmano dovranno dunque dare il massimo per uscire indenni, anche se il Follonica ha due assenze pesanti, quelle di Francesco Banini e Serse Gabella, convocati per la trasferta di Coppa Campioni in Francia. Il quintetto azzurro ha comunque ottime individualità, a cominciare dal portiere Astorino fino ad arrivare ai promettenti Esposto e D’Amico.



«Una sfida importante – sottolinea l’allenatore Massimo Mariotti – contro un gruppo di atleti che hanno fatto tutta la trafila delle giovanili e che hanno già vinto diversi titoli italiani. Ragazzi che vanno dunque rispettati, non a caso sono la terza forza del campionato, ma noi siamo ancora imbattuti e vogliamo rimanerci, per adesso, fino alla fine del girone d’andata. Battere il Follonica A vorrebbe dire mettere otto punti tra noi e loro. Il che vuole che ci potremo permettere di perdere quasi tre partite».

«La squadra sta divertendo – aggiunge Mariotti – e sta facendo crescere l’entusiasmo tra gli appassionati. Uno degli obiettivi che ci eravamo posti alla vigilia della stagione. L’impianto di via Leoncavallo fa ormai fatica ad ospitare gli sportivi che vogliono assistere alle gare dei miei ragazzi e l’amministrazione comunale di Grosseto dovrebbe cominciare a guardarsi intorno per metterci a disposizione una struttura da almeno 800 posti che possa ospitare le gare di una formazione che sta regalando dei bei momenti agli sportivi».



Nell’elenco dei convocati torna Alessandro Bardini, uno dei giovani del vivaio, che sostituisce Andrea Rosati, che non s’è allenato per tutta la settimana. E’ in salute il resto del gruppo. I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Lugli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Bardini.

Il programma del settimo turno: sabato, Edilfox Grosseto-Follonica A; domenica, Hockey Prato-H.Viareggio, Cgc Viareggio-Hockey Siena, Rotellistica Camaiore-Ecoambiente Maliseti, Follonica B-Carispezia Sarzana.

La classifica: Edilfox Grosseto 18 punti; Viareggio Hockey 15; Follonica A 13; Siena 10; Follonica B 9; Hockey Prato 8; Camaiore e Sarzana 7; Maliseti e Cgc Viareggio 0.