Scuole e strade, più investimenti con la variazione di bilancio

MANCIANO – “Questa amministrazione si è dimostrata ancora una volta di essere all’altezza della situazione, responsabile ed efficiente per aver investito le risorse nella giusta misura e nella giusta direzione, con l’intento di risolvere alcune problematiche che si protraevano da troppo tempo”. A parlare il sindaco di Manciano, Mirco Morini in occasione del consiglio comunale di giovedì 29 novembre.

“Abbiamo fatto una variazione importante – aggiunge – abbiamo destinato le risorse con la massima oculatezza e sensibilità, tenendo presente le esigenze di tutto il territorio: dalla scuola alla viabilità, dalle aree di interesse turistico come le Cascate del Gorello agli spazi di interesse culturale come ‘Le Stanze’, tutto questo in soli 15 mesi di governo. Ringrazio personalmente tutto il personale dell’ente per aver sostenuto con grande sacrificio e professionalità le scelte dell’amministrazione, così da realizzare al meglio la progettualità di questa manovra così importante e corposa”.

“E’ stata una grande sfida per noi – parla il capogruppo di maggioranza Roberto Bulgarini – quella di ‘portare a casa’, senza nessun voto contrario, la variazione al bilancio di previsione 2018-2020, su introiti e spese per i prossimi due anni che ha avuto per oggetto solo cose di interesse pubblico. Tra gli impegni dell’amministrazione comunale c’è un importante progetto che interessa l’area del Gorello la cui gestione resterà sempre pubblica. L’acquisto del terreno adiacente le cascate del Gorello sarà adibito a parcheggio per autovetture e pullman, da cui partirà un percorso pedonale che arriverà fino a Saturnia. Una grande vittoria per noi essere riusciti ad arrivare alla variazione al bilancio di previsione senza ostacoli da parte della minoranza che, seppur si sia dichiarata astenuta, non ha votato contro”.

Importanti interventi saranno incentrati su scuole, viabilità e sulla riqualificazione de “Le Stanze”. “Gli impegni che prenderemo con la nostra comunità – spiega Valeria Bruni assessore comunale ai Lavori Pubblici – sono tutti volti alla rivitalizzazione del territorio e dei beni pubblici. Interventi sulle scuole per 120mila euro, su ‘Le Stanze’ per 160mila euro e sulla viabilità per 300mila euro. Per noi questo è stato un Consiglio importante che mette le basi a un lavoro di squadra tra la Giunta Morini e i tecnici del Comune”.