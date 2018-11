Pallavolo, le ragazze dei Vigili del Fuoco cercano riscatto in casa del Vicarello

GROSSETO – Trasferta insidiosa per il sestetto di Prima Divisione dei Vigili del Fuoco di Grosseto, che nell’ottava giornata si sposta a Collesalvetti per confrontarsi con la formazione del Vicarello. La squadra allenata da coach Simone Canapicchi arriva a questo appuntamento cercando di dimenticare in fretta la battuta d’arresto subita in casa la scorsa settimana ad opera dei Lupi di San Miniato.

Una sconfitta che lo staff tecnico spera sia stata metabolizzata in tempo utile per tornare a giocare alla pari contro la formazione avversaria. Ma anche questa gara presenta alcuni rischi dovuti sopratutto alla posizione in classifica delle padrone di casa seste a dieci punti e a sole tre lunghezze dalle grossetane che ora si ritrovano quarte in compagnia di Capannoli e ad una lunghezza di distanza dai Lupi di San Miniato secondi e a tre dalla prima in classifica Pallavolo Cascina.

Le biancorosse dovranno stare molto attente sopratutto ad non avere i soli momenti di pausa che rischiano di compromettere quanto di buono riescono a fare durante la partita.