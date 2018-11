Pallacanestro Grosseto, sconfitte amare in Promozione e per gli under 18, sorridono gli Under 15

GROSSETO – Un’altra sconfitta per la squadra di Promozione della Pallacanestro Grosseto Team 90, superata in casa 58-63 dall’Autoetruria Volterra, che ricalca le precedenti dove il buon lavoro fatto nei primi due periodi viene vanificato nella seconda metà della partita. Grosseto parte bene e già nei primi minuti della gara si porta avanti nel conto dei canestri, sorprendendo con azioni rapide e difesa forte una Volterra che nel 1° quarto riuscirà a mettere a segno solo 8 punti.

La prima nota dolente arriva dall’uscita per infortunio di Baldini alla quale però la squadra reagisce bene in un primo momento, sostenuta da un Conti efficace al tiro, per cui si va all’intervallo con lo stesso differenziale di + 11 per i padroni di casa.

L’aumento di intensità che Volterra imprime al gioco nel terzo periodo, mette all’angolo i biancorossi che cominciano a sbagliare le conclusioni anche da sotto canestro e a perdere palla rovinosamente delle ripartenze,nonostante ciò il 3° periodo si chiude con Grosseto avanti ancora di 4 punti.

L’ultimo tempino si svolge almeno fino agli ultimi tre minuti con le squadre in sostanziale equilibrio di punteggio ma è evidente ormai che Volterra è più scaltra e al suono della sirena avrà fatta sua la partita.

Parziali: 19-8 / 18-18 / 14-21 / 7-16. Formazione del Grosseto: Conti (23) – Bellantonio (3) – Romano (2) – Baldini – Perfetti (7) – Villano (8) – Franzese (7) – Casanova (2) – D’Alise (2) – Sabbadin (1) – Erman (3) – Brunelli (ne). Allenatore : Germano Conti. Vice: Lorenzo Massai.

Sconfitta degli Under 18 della Pallacanestro Grosseto a Livorno nel difficile campo della Meloria Basket per 63-55 (14-8, 6-15, 19-12, 24-20). I maremmani vengono da subito spiazzati da 3 tiri da tre punti dei livornesi che chiudono il primo tempo a + 6. Coach Eracli riesce a scuotere i suoi che nel secondo tempo vanno negli spogliatoi a +3. Troppi errori da parte ospite in fase di tiro a canestro, con un terzo tempo da dimenticare, nulla è valsa la ripresa nel quarto tempo che si è concluso con un + 8 per i padroni di casa. Belella e Cardelli i migliori realizzatori con 13 canestri.

Questa la formazione del Grosseto: Belella 13, Cardelli 13, Musardo 3, Briganti 2, Ciacci 6, Casanova 5, Marletta 3, Papini 6, Cargiolli, Muntean 4. Allenatore Alberto Eracli.

Tutt’altra situazione nel campionato Under 15 Silver, dove i biancorossi portano a casa la quinta vittoria consecutiva nella trasferta labronica contro l’ Invictus con un roboante 38-114 (8-27 13-32 6-31 11-24). Punteggio mai in discussione e buona prova di tutti i ragazzi che sono scesi in campo dimostrando di tenere sempre alta la concentrazione anche in match sulla carta meno impegnativi. Da segnalare l’ottima prova di Granaro che con 23 punti è stato il miglior realizzatore insieme a Pizzocolo con 19. A segno tutti gli undici di coach Di Patria a referto, che commenta cosi la partita.

“In questa prima fase della stagione – ha detto il tecnico grossetano – stiamo lavorando per portare la squadra ad un buon livello di preparazione in vista delle partite sulla carta più difficili che andremo ad affrontare nella seconda fase del campionato. Con Germano Conti durante la settimana cerchiamo di dare inensità negli allenamenti provando nuovi schemi e cercando di alzare il livello di gioco di questo bel gruppo di ragazzi.”

Assente oggi il capitano Piermarini reduce da un influenza che comunque ha voluto seguire la squadra sostenendo anche il suo vice Gullà T. alla prima da capitano che con 9 punti ha disputato una buona partita. Da segnalare l’iniziativa dei ragazzi che sono scesi in campo con fiocco rosso e segno del rossetto sul viso, aderendo alla giornata contro la violenza sulle donne. Prossima partita, ultima del girone di andata, a Pomarance per chiudere imbattuti al giro di boa di questa prima fase.

Questa la formazione del Grosseto: Caneschi 12, Madeddu 9, Guazzarotti 10, Pizzocolo 19, Panella 2, Stringara 8, Laudari 9, Granaro 23, Martellini 10, Trenti 3, Gullà 9. All: Di Patria.