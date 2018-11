GROSSETO – Nuovo peggioramento delle condizioni meteo in vista per le prossime ore. Secondo le previsioni del Centro Funzionale della Regione Toscana è stata diramata un’ allerta meteo codice giallo per pioggia con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 00:00 alle ore 12:00 di domani sabato 01 dicembre 2018.

Nelle prossime ore dunque un’ondata di maltempo dovrebbe interessare anche la provincia di Grosseto. Qui trovate tutte le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, per le prossime ore e i prossimi giorni potete consultare il nostro servizio meteo con aggiornamenti in tempo reale: www.ilgiunco.net/meteo/grosseto/.