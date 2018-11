Leone d’Argento: i migliori e atleti e la società sportiva dell’anno premiati in consiglio comunale

ORBETELLO – Premiati con una cerimonia ufficiale gli atleti insigniti del Leone d’Argento il premio per meriti sportivi assegnato dal Comune di Orbetello.

La Società Canottieri Orbetello è la società sportiva dell’anno, e gli atleti, scelti tra quelli espressamente indicati dal pubblico e societa’ sono: Atleta nel mondo: Lorenzo Gennari – Circolo nautico e della vela Argentario (vela); Atleti in Italia: Giulia Talenti – Gao Orbetello (nuoto pinnato), Costanza De Santis – Sporting Club Albinia (judo); Ludovica Loffredo – Cus Albinia (pattinaggio).

Un ringraziamento commosso arriva sui social dal Cus Albinia per l’amministrazione: «Grazie all’Amministrazione Comunale per questo riconoscimento alla nostra atleta del pattinaggio artistico il merito sportivo relativo ai risultati ottenuti nell’anno agonistico 2017 e un grazie all’assessore allo sport Matteo Mittica, che con l’istituzione del Leone d’Argento, mette in risalto le realtà sportive minori del nostro territorio. Orgogliosi come società della nostra atleta che rappresenta tutto il Cus Albinia a dimostrazione che nella nostra società si lavora bene, con tenacia ed impegno. Un grazie anche a tutto il consiglio direttivo e alle nostre insostituibili allenatrici».

«Grazie a voi – risponde il consigliere delegato – è veramente edificante vedere cosa riescono a produrre tante belle realtà sportive come la vostra. Il premio Leone d’argento serve a questo, a fare in modo che chi amministra possa mandare il messaggio esterno che abbiamo tantissimi campioni che, in pieno anonimato con sacrifici immensi, portano lustro al nostro Comune».