Le Under 19 del Grosseto Handball espugnano il palagolfo, battuto il Follonica 31-21

FOLLONICA – Spettacolo al Palagolfo di Follonica dove ieri sera le Under 19 femminile del Grosseto Handball si sono imposte sulle padrone di casa del Follonica per 21-31. Solari sugli scudi, che vince e convince e riporta la terza vittoria consecutiva. Partita in sostanziale equilibrio durante il primo tempo. Sul pari 8, Stefano Chirone chiama un time out che risulterà fondamentale per l’andamento della partita. Alla ripresa dei giochi le maremmane innestano una marcia superiore e vanno in vantaggio. Non c’è più partita, si prende il largo, pur commettendo diversi errori in fase realizzativa. In finale spazio anche per le più giovani per accrescere la propria esperienza.

In evidenza Miranda Miglianti con ben 9 reti all’attivo. Bene anche Perla De Paoli e Sara Seravalle, rifilano ben 5 reti ciascuno alle avversarie. Stella Maccari sempre pungente sull’ala. Lotta al centro dell’attacco Sofia Barletti facendo da ottima sponda alle compagne. In difesa si alterna bene Susanna Marioni, ormai una sicurezza consolidata in tale ruolo. Brava Vanessa Capitani, nonostante alle prime armi in questa disciplina, dimostra di poter avere buone potenzialità di crescere in fretta e dare un ulteriore contributo alla squadra. Le gemelle Fracchiolla spina nel fianco di ogni difesa, che fanno sempre difficoltà nell’arginare le loro incursioni.

Risultato finale: Pallamano Follonica-Grosseto Handball 21-31. Ora sguardo al match of the week per la squadra senior che, per la testa del Campionato di Serie BM, in una cornice di pubblico speciale, affronterà domani sera sabato alle 18, presso il Palasport “La Bombonera” di Via Lago di Varano, la UPP Poggibonsese, guidata dall’ex coach di turno, Vincenzo Malatino.