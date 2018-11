La Gea al torneo regionale di Colle Val d’Elsa con tre team, campionato per le Under 14

GROSSETO – I campionati giovanili di basket maschile si fermano in questo fine settimana per far spazio al primo turno del torneo regionale 3×3 riservato alle categorie Under 16 e Under 18, che vedrà impegnati sabato al Palasport di Colle Val d’Elsa quattro terzetti della Gea Basketball Grosseto.

Le partite avranno la durata massima di dieci minuti: vince chi arriva primo a ventuno punti. Nella categoria under 16 la Gea B scenderà in campo alle 15,40: è stata inserita nel girone H che comprende Sancat 2, Geki arancioni e Campi Bisenzio. La squadra A biancorossa debutterà alle 16,20 nel girone L contro Sancat 4, Campi Bisenzio B e Biancoverde Firenze. Le vincenti del girone parteciperanno a maggio alla finale a 24 squadre.

Nel torneo Under 18 le due squadre della Gea giocheranno in contemporanea alle 18,20. La “A” sfiderà nel girone M, sul campo 3, Coop Bucine Valdambra, Arno Basket blu e Jokers Firenze giallo. Il team “B”, nel gruppo N, sul campo 4, avrà come avversari Arno Basket giallo, Jokers Firenze blu e Motoriamente Basket Chiusi.

Si svolgeranno regolarmente i campionati femminili, con la Simply Market Under 14 di Luca Faragli impegnata domenica alle 15,30 al Palasport di via Austria contro la Pall. Piombino. Le ragazzine biancorosse di Luca Faragli guidano la classifica con quattro successi su altrettante gare disputate.