GROSSETO – È stata conferita oggi, in occasione della Festa della Toscana, la cittadinanza onoraria al collezionista Gianfranco Luzzetti. Lo scorso ottobre, con voto unanime, il Consiglio comunale si era espresso positivamente in proposito. La proposta era arrivata lo scorso luglio dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Claudio Pacella, presidente del Consiglio.

“Il conferimento della cittadinanza onoraria a Gianfranco Luzzetti non è un atto dovuto – ha commentato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto -: è il gesto più modesto che abbiamo trovato per dire grazie alla grande generosità di un mecenate del nostro tempo. Nel tributargli questo riconoscimento, l’onore per tutti noi è che, da oggi, sia un nostro concittadino: Gianfranco Luzzetti è da oggi a tutti gli effetti un grossetano.”

Dopo decenni di trattative, con questa Amministrazione si è infatti conclusa l’operazione di donazione alla città di Grosseto di 67 opere pittoriche di inestimabile valore che, come da accordi con Luzzetti stesso, saranno collocate all’interno del complesso delle Clarisse e della attigua Chiesa dei Bigi, dando vita quindi ad un percorso museale espositivo di straordinaria bellezza e di grande prestigio.