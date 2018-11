I big di Forza Italia a Follonica: «Confronto con la città per dare il via alla campagna elettorale»

FOLLONICA – Forza Italia si dà appuntamento a Follonica. Sabato 1 dicembre il coordinamento provinciale azzurro ha organizzato un evento all’hotel Piccolo Mondo, evento che sancisce l’inizio della campagna elettorale nel Golfo. Saranno presenti il deputato e coordinatore toscano Stefano Mugnai, la deputata Elisabetta Ripani, il senatore Roberto Berardi, il sindaco di Grosseto e presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il coordinatore provinciale di Grosseto, Sandro Marrini e i rappresentanti azzurri della Maremma.

«La cena è in programma per le 20 – chiarisce Forza Italia in una nota – ma non sarà solo un momento conviviale. La campagna elettorale sta per cominciare e tra i 16 Comuni grossetani che andranno al voto c’è anche Follonica, seconda città della provincia, da sempre governata dal centrosinistra».

«Siamo pronti a guidare Follonica con tutto il centrodestra e con la parte civica, nella quale crediamo fortemente – spiega Marrini – È il momento di chiudere definitivamente l’era del centrosinistra, che ha danneggiato la nostra città in tutti questi anni, non sapendo sfruttare tutte le sue potenzialità». L’appuntamento di sabato è solo il primo di tanti eventi che Forza Italia ha in programma a Follonica e negli altri comuni maremmani che a maggio andranno al voto: la volontà è quella di partire come sempre dal territorio e dall’ascolto, accogliendo proposte dal mondo civico.

«La nostra è una squadra unita, lo dimostra la presenza all’appuntamento del primo dicembre dei nostri rappresentanti in Parlamento, così come quella del sindaco Vivarelli Colonna e degli altri rappresentanti del centrodestra a capo delle amministrazioni maremmane – conclude Marrini – insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi, i cittadini ci daranno fiducia».