Al via il congresso per sancire la nascita della First Cisl Grosseto

GROSSETO – La First Cisl va a congresso: al via le nove assemblee territoriali che serviranno a scegliere i delegati che parteciperanno all’incontro del 18 dicembre. Con il congresso si sancirà la nascita della First Cisl di Grosseto.

Sono iniziate le assemblee territoriali (all’interno degli istituti bancari o “di piazza”) degli iscritti alla federazione italiana reti dei servizi del terziario. Si tratta di nove appuntamenti importanti perché serviranno a nominare i delegati al congresso del 18 dicembre prossimo, che servirà a sancire, come stabilito il 16 novembre scorso, lo scioglimento dalla federazione First Cisl Siena – Grosseto, la nascita della federazione grossetana e a eleggere il nuovo direttivo provinciale e la segreteria.

Da venerdì 30 novembre, quindi, e sino al 10 dicembre, gli iscritti alla federazione potranno scegliere i loro rappresentanti. Il calendario dettagliato degli incontri sarà inviato a tutti gli iscritti che, per informazioni, possono fare riferimento a Loredana Marletta, componente della segreteria, scrivendo all’indirizzo email: sienagrosseto@firstcisl.it.