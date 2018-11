Gli studenti del liceo scientifico vanno a scuola di giornalismo

GROSSETO – E’ stato Sergio Rizzo, vicedirettore di Repubblica, a inaugurare il progetto “Intorno alla notizia”, al polo liceale Aldi di Grosseto.

Il primo incontro nel calendario allestito dalla professoressa Letizia Stammati ha visto il giornalista e saggista parlare dell’Europa, in un difficile momento per l’Unione. Rizzo ha preso spunto dal suo ultimo libro, “02/ 02/ 2020″, per intraprendere una piacevole conversazione con gli studenti, che hanno dimostrato di essere molto stimolati dal dibattito sottoponendo al giornalista numerose domande.

Il progetto coinvolge il triennio del liceo scientifico Marconi. All’incontro con Rizzo hanno partecipato le classi quarte e quinte, oltre al dirigente scolastico Roberto Mugnai che da subito ha sposato con entusiasmo l’iniziativa. “Questo primo appuntamento – afferma la professoressa Stammati – è stato un successo, grazie soprattutto alla grande disponibilità di Sergio Rizzo. Ringrazio anche gli studenti per l’impegno e l’interesse che hanno dimostrato e ovviamente il dirigente scolastico per il sostegno e i miei colleghi insegnanti. Già nei prossimi giorni stileremo il calendario con gli appuntamenti futuri, che ci auguriamo abbiano lo stesso risultato”.