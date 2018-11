Festa per il brigadiere Loria: va in pensione dopo 40 anni di servizio

CINIGIANO – Il Consiglio comunale di Cinigiano ha salutato pubblicamente Giuseppe Loria, il brigadiere capo con qualifica speciale, che va in pensione dopo 40 anni di attività nell’Arma dei Carabinieri.

La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi nel Palazzo comunale. “Grande emozione e partecipazione da parte della comunità locale per questo saluto – ha commentato il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – Giuseppe Loria, durante i suoi 23 anni di attività a Cinigiano, lavorando al servizio del territorio con serietà e dedizione e pensando sempre al bene delle persone, è stato un carabiniere vicinissimo alla gente, rispettoso e capace di conquistare la stima di tutti con una naturale reciprocità, diventando un punto di riferimento certo, non solo per i cittadini ma anche per tutti noi, rappresentanti delle Istituzioni.

E scegliendo di rimanere a vivere a Cinigiano con la sua famiglia, Giuseppe Loria ha dimostrato di ricambiare questi sentimenti e di sentirsi parte integrante della comunità locale. E’ questa è la più grande dimostrazione di affetto che ci potesse riservare. Ne siamo felici”.

“Come sindaco e a nome della comunità tutta – prosegue Romina Sani – ringrazio Giuseppe Loria per quello che ha fatto e per l’esempio che è stato per Cinigiano, rivolgendogli un caloroso saluto, con l’augurio di un futuro radioso e sereno”.