Da oggi è online il nuovo sito del Comune di Grosseto. Ecco cosa cambia

GROSSETO – Un nuovo sito istituzionale moderno e funzionale. Con una veste grafica più accattivante, ma soprattutto con informazioni, notizie e servizi, per il cittadino, di immediata fruibilità.

Queste alcune delle caratteristiche del nuovo sito del Comune di Grosseto on line da questa mattina. Un sito che risponde alle linee guida della normativa nazionale in termini di usabilità e accessibilità e che è stato realizzato completamente in house, grazie alle professionalità interne all’ente.

Al momento il sito si presenta nella versione Beta, per permettere il perfezionamento di alcune procedure già comunque attivate. Il nuovo sito sostituisce il vecchio, realizzato 15 anni fa, e ormai obsoleto e non più rispondente alle esigenze comunicative della pubblica amministrazione, oltre che alle necessità di reperibilità di dati e servizi da parte dei cittadini.