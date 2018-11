Cinque uomini denunciati per occupazione di un edificio: 30 persone controllate

GROSSETO – 30 persone controllate e identificate, due cittadini stranieri, senza documenti, accompagnati in Questura. È il risultato dell’attività di controllo dalla Polizia e dal reparto prevenzione crimine della Toscana congiuntamente alla Polizia municipale.

Tra le persone controllate un tunisino, denunciato perché a suo carico aveva già un decreto di espulsione, oltre ad una denuncia per invasione di edifici. L’uomo è stato accompagnato dalla Polizia al Cpr di Potenza per il rimpatrio in Tunisia. Altri cinque cittadini stranieri di varia nazionalità, fermati all’interno di un edificio in stato di abbandono in via Fucini, sono stati denunciati per invasione di edifici e terreni. Infine un secondo tunisino è stato segnalato per il possesso di una piccola dose di marijuana per uso personale. Sequestrati anche 9 grammi di hashish.