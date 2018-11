Cinque atlete della Pallavolo Grosseto convocate per la selezione 2006

GROSSETO – Soddisfazione in casa della Pallavolo Grosseto per cinque sue giovani atlete. Nuova convocazione per la selezione femminile categoria 2006, attività di qualificazione, per Margherita Verni, Federica Sallei, Elisa Toniazzi, Asia Barbarossa e Di Clemente Elisa.

Questo secondo turno di allenamenti si svolgerà nei seguenti giorni: mercoledì 5 Dicembre 2018 dalle ore 15 alle ore 18 (con due gruppi di lavoro, uno dalle 15 alle 16:30 e uno dalle ore 16:30 alle ore 18) presso il Palazzetto “M. Falci” in Via Ferrer a Piombino (LI) e un altro domenica 9 Dicembre 2018 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso la Palestra in Via dei Nocetti a Calci (PI). Le ragazze convocate sono tenute a presentarsi con l’abbigliamento della Società di appartenenza.

Soddisfazione per la società grossetana, che fa i migliori auguri ai suoi giovani talenti per questa importante esperienza di crescita sportiva e umana.