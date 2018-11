Tutela del mare e della costa: con “goGreen marCare” gli studenti curano l’ambiente

ORBETELLO – In mattinata si è svolto, presso l’auditorium comunale di Orbetello, l’evento conclusivo del progetto goGreen marCare.

L’iniziativa goGreen marCare è stata promossa dal circolo Legambiente in collaborazione con il CIRSPE, il centro italiano per la ricerca e gli studi per la pesca e il comune di Orbetello.

Lo scopo del progetto è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza e i principali operatori economico-turistici presenti sul territorio, riguardo l’importanza della tutela dei nostri mari e dell’ecosistema ad essi collegato.

All’incontro erano presenti le classi delle elementari “Don Lorenzo Milani” di Orbetello e quelle dell’istituto “G. Civinini” di Albinia, mentre l’assessore alle politiche ambientali Luca Minucci ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione.

«Parlare di fronte a delle giovani menti come le vostre è sempre di fondamentale importanza quando si parla di sensibilizzazione – esordisce Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente – il coinvolgimento degli studenti è una parte fondamentale del progetto goGreen marCare, perché voi giovani siete il futuro e per questo il nostro messaggio è diretto principalmente a voi – continua – è una grande soddisfazione vedere tanta partecipazione da parte della comunità. Ringrazio l’associazione e il comune di Orbetello per aver promosso questa importante iniziativa»

«Come rappresentante del comune posso solo dire che abbiamo accolto con grande entusiasmo il progetto goGreen marCare – commenta Luca Minucci – Siamo consapevoli che solo attraverso queste importanti campagne di sensibilizzazione si può dare continuità alla salvaguardia del nostro ecosistema – continua – le battaglie da combattere sono molteplici e ce le troviamo di fronte quotidianamente per questo è bello vedere così tanti ragazzi partecipare oggi, per un’iniziativa così importante»