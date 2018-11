Trovata morta a pochi metri dalla sua auto

ORBETELLO – Il corpo di una donna è stato trovato in via dell’Edera, in località Giannella, nel Comune di Orbetello.

La donna, 78 anni di Paganico, è stata trovata a pochi metri dalla sua auto, nei pressi della spiaggia. Le cause del decesso sono per il momento ancora sconosciute.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale medico del 118.