Torna il soft rafting: discesa in gommone lungo il fiume Ombrone

GROSSETO – Tornano le piogge, torna il soft rafting: Terramare propone una discesa sul tratto urbano del fiume Ombrone, compreso da San Martino al Berrettino (Grosseto) di circa 5 chilometri in un contesto paesaggistico di rilievo.

Il soft rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone chiamato raft. L’equipaggio composto da un minimo di 6 partecipanti fino ad un massimo di 18 (su tre gommoni) partecipa attivamente alla discesa con la pagaia ed è coordinato dal conduttore (guida ambientale escursionistica specializzata in navigazione fluviale) che seduto sulla parte posteriore assicura e manovra il raft.

Per questa attività non è richiesta alcuna esperienza pregressa ed e’ adatta a gruppi scolastici, famiglie, turisti e in generale chi vuole passare una piacevole giornata sul fiume Ombrone. I bambini sotto i 12 anni devono essere necessariamente accompagnati da adulti e comunque non devono essere di età inferiore ai 6 anni.

Ritrovo alle ore 10 di domenica 2 dicembre in piazza Barzanti (piazzale dei circhi), da qui i partecipanti saranno accompagnati fino al punto di imbarco. Al termine della discesa per il recupero delle vetture, solamente i guidatori, verranno ricondotti all’imbarco, tramite nostri mezzzi, per recuperare le proprie vetture. Termine discesa ore 13,30 circa. Per info http://www.terramareitalia.it/