L’Isgrec torna in classe: l’incontro con le scuole per programmare le prossime attività. Ecco quando

GROSSETO – Il giorno 4 dicembre alle 17.30 presso la Biblioteca “F. Chioccon” dell’Isgrec alla Cittadella dello studente, l’Isgrec presenterà le proposte didattiche per la scuola, le lezioni laboratorio per gli studenti e in particolare le proposte di corsi di formazione per docenti previsti per l’anno scolastico in corso.

«Contestualmente – spiega l’istituto in una nota – verrà presentata la brochure Tempo di scuola 2019, dove sono raccolte e illustrate tutte le attività didattiche in cui è impegnato il team didattico dell’Istituto e le proposte di prossimo avvio. Si tratta un incontro operativo in cui le attività già programmate e diffuse presso i docenti all’inizio dell’anno scolastico verranno avviate alle realizzazione attraverso il confronto diretto con le scuole».

«Tutte le iniziative – conclude la nota – saranno illustrate e discusse con i docenti e varranno raccolte le adesioni ai corsi di formazione in servizio per poter procedere alla loro attivazione anche mediante il conseguente inserimento nella piattaforma Sofia del Miur».

info: segreteria@isgrec.it

(per raggiungerci: https://www.isgrec.it/?page_id=381)